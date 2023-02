Tecnologia As últimas novidades no WhatsApp: Comunidades, conversar com você mesmo, enquetes e mais

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2023

Aplicativo libera recurso para usuários criarem seus próprios avatares. (Foto: Divulgação/WhatsApp)

O WhatsApp Comunidades é o mais novo recurso liberado no Brasil pelo aplicativo de mensagens. Ele funciona como um agregador de grupos e permite enviar mensagens para até 5 mil pessoas de uma vez.

Nos últimos meses, o serviço também lançou a função de enquete em grupos, permitiu esconder o status “online” e criou um atalho para usuários falarem com si próprios e guardarem informações importantes. Relembre as últimas novidades no WhatsApp.

Comunidades

Com o Comunidades, pessoas que administram vários grupos podem juntar essas conversas em um só local para enviar mensagens para muita gente de uma vez.

O recurso aumenta o alcance das conversas no WhatsApp, já que pode ser usado para agregar vários grupos de uma escola, uma congregação religiosa, um condomínio ou uma empresa, por exemplo.

Lançada no restante do mundo em novembro de 2022, a funcionalidade só chegou ao Brasil no final de janeiro.

A mudança aproximou o mensageiro de seu maior concorrente, o Telegram, que tem um limite ainda maior para grupos: 200 mil pessoas – veja o comparativo entre os aplicativos.

Atalho

O WhatsApp liberou em novembro de 2022 um atalho para quem deseja conversar com si próprio. A possibilidade já existia, mas o aplicativo simplificou esse processo ao mostrar a sua foto no topo da lista de contatos.

Conversar com você mesmo no aplicativo pode ser útil para criar lembretes, listas de compras ou outras anotações que podem ser importantes. Para isso, basta criar uma conversa e tocar em “Eu (você)” que aparece com sua foto no topo da lista de contatos.

Enquetes

As enquetes chegaram ao aplicativo em novembro de 2022 como uma opção para grupos tomarem decisões sobre qualquer assunto. O recurso mostra quantas pessoas votaram e quem escolheu cada opção disponível.

Para criar uma enquete, basta acessar uma conversa ou grupo no WhatsApp; no Android, clique na opção de anexo (ícone de clipe). No iPhone, toque no botão de mais; Toque em “Enquete”; Adicione uma pergunta e, em seguida, as opções a serem votadas; Depois, toque em “Enviar”.

Modo oculto

A opção de não mostrar para outras pessoas que você está online chegou para todos em novembro de 2022. Ela oferece mais privacidade ao esconde o aviso que aparece junto ao seu nome quando alguém entra na conversa que mantém com você.

No Android, toque ⋮ (Mais opções) e em “Configurações”. No iPhone, clique apenas em “Configurações”; Selecione “Conta”; Selecione em “Privacidade” e clique em “Visto por último e online”. Depois, escolha quem pode ver o “visto por último” (“Todos”, “Meus contatos”, “Meus contatos, exceto…” e “Ninguém”). É possível escolher quem pode ver o “online” (todos ou a mesma opção escolhida no “visto por último”).

Avatares

O aplicativo também ganhou avatares, ou seja, personagens virtuais que podem te representar nas conversas. Eles podem ser enviados como parte de um pacote de 36 figurinhas disponíveis.

É possível personalizar tom de pele, cabelo, rosto, roupas e mais detalhes, como brinco, acessórios para cabeça, piercings e batons. O visual dos avatares do WhatsApp também é usado no Facebook e no Instagram, outros aplicativos da Meta.

Outras novidades

O WhatsApp também ajudou quem deseja sair de grupos, mas sem que todos os integrantes fiquem sabendo. Agora, apenas os administradores são notificados quando alguém sai da conversa, o que dá mais liberdade para deixar grupos indesejados.

O aplicativo ainda fez duas mudanças na forma de apagar mensagens em conversas. Uma delas foi feita em agosto de 2022 e aumentou para dois dias o prazo para alguém excluir para todos algo que enviou.

Até então, o limite para desistir de enviar o conteúdo era de 1 hora, 8 minutos e 16 segundos, o que já era um aumento significativo em relação ao prazo inicial de 7 minutos, em 2017, quando o recurso foi lançado.

Em dezembro de 2022, o WhatsApp também anunciou um recurso que dá alguns segundos para voltar atrás depois de excluir uma mensagem só para você. A função é útil se o recurso tiver sido usado por engano, no lugar de “apagar para todos”.

