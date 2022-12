Mundo As últimas três semanas péssimas, realmente tenebrosas, de Donald Trump

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ex-presidente viu seus candidatos fracassarem nas urnas, se reuniu com supremacistas brancos e recebeu más notícias da Justiça. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um dos objetivos do anúncio, de uma precocidade extraordinária, de Donald Trump de que vai concorrer à Presidência pela terceira vez era deixar o campo republicano para 2024 livre de concorrência. Suas três primeiras semanas como candidato, no entanto, atrapalharam essa meta, ao deixarem suas vulnerabilidades em evidência e darem munição para aqueles entre os republicanos que dizem ser necessário virar a página do partido.

Nas eleições de novembro, Trump teve humilhadas suas pretensões de referendar uma série de candidatos desconhecidos. Desde então, ele se reuniu com um conhecido supremacista branco e com uma celebridade antissemita em sua mansão no Sul da Flórida.

Além disso, o ex-presidente sugeriu suspender a Constituição – a mesma que um presidente jura preservar, proteger e defender – em apoio à sua velha mentira de que a eleição de 2020 foi roubada.

Seus negócios acabam de ser condenados em todas as 17 acusações em um caso de fraude fiscal na cidade de Nova York.

Já o seu candidato escolhido a dedo para o Senado na Geórgia — Herschel Walker, um ex-astro do futebol americano que Trump empregou por um breve período quando foi dono de uma equipe na década de 1980 — foi derrotado na noite de terça-feira, após uma campanha que será lembrada como uma sequência de escândalos e de tropeços.

Para prolongar a sua onda de autossabotagem, Trump passou a noite de terça-feira conversando e posando para fotos com outra personagem obscura, uma adepta das teorias da conspiração de falsas denúncias de casos de pedofilia QAnon e “Pizzagate”, relatou a emissora ABC News.

Para Trump, as perdas e constrangimentos estão se acumulando rapidamente, agravando as preocupações entre os seus correligionários republicanos de que a sua vitória em 2016 pode ter sido uma aberração — e que a sua persistência para voltar à Casa Branca poderia afundar de vez as esperanças do partido de recuperar a Presidência em 2024.

É muito cedo para avaliar os efeitos de longo prazo sobre a mais recente candidatura de Trump desta atual série de derrotas e denúncias, especialmente devido ao seu longo histórico de resistência a controvérsias.

Sua ascensão refletiu e acelerou a ascendência da ala de extrema direita do Partido Republicano e, com um quarto sólido ou mais do partido ainda com fileiras cerradas, ele continua sendo um claro favorito nas pesquisas de candidatos em potencial. Mas não está claro se Trump será capaz de repetir sua coalizão muito mais ampla que lhe rendeu uma vitória inesperada em 2016.

Este foi um começo nada auspicioso para Trump, que agora levou os republicanos à derrota ou à decepção em três eleições consecutivas — 2018, 2020 e 2022.

Ignorando a maioria de seus assessores, Trump optou por anunciar sua campanha uma semana após a eleição de novembro, contando que os republicanos conseguiriam vitórias convincentes.

Em vez disso, o Partido Republicano conquistou por pouco a Câmara e fracassou em dominar o Senado, levando muitos do partido a culparem Trump por endossar candidatos frágeis e por pressioná-los a abraçar as suas mentiras sobre a eleição de 2020.

Trump não realizou nenhum evento de campanha desde que entrou na disputa, ainda não nomeou pessoas para cargos-chave de campanha e não estabeleceu uma sede de campanha. Ele permaneceu em sua casa em Mar-a-Lago, na Flórida, participando remotamente de apenas alguns eventos públicos, como uma manifestação por telefone para Walker na Geórgia.

Ainda assim, Trump encontrou tempo para jantar em 22 de novembro com Kanye West, o rapper agora conhecido como Ye, cuja aprovação Trump buscou como presidente e que recentemente foi denunciado por uma série de comentários antissemitas, e com o supremacista branco Nick Fuentes, um notório racista e negador do Holocausto.

Em um comunicado, Steven Cheung, consultor sênior de comunicações de Trump, rejeitou perguntas sobre o início da campanha, chamando o ex-presidente de “a força única e mais dominante na política” e insistindo que tudo estava indo conforme o planejado.

A sequência de derrotas de Trump inclui sérios reveses legais.

Seu esforço de quatro anos para impedir que os democratas do Congresso obtivessem suas declarações fiscais terminou em uma derrota na Suprema Corte, e a Comissão de Meios e Recursos da Câmara disse em 30 de novembro que obteve acesso a seis anos de suas declarações.

Na terça (6), um júri emitiu em Nova York vereditos de culpa contra os negócios da família de Trump em todas as 17 acusações relacionadas a um esquema de fraude fiscal, detalhando o que os promotores chamaram de “cultura de fraude e engano” na empresa que leva seu nome.

A derrota de Walker em seu segundo turno com o senador Raphael Warnock, um democrata, veio como um golpe final encerrando o ano miserável de Trump como um mentor político.

De forma geral, as três semanas péssimas, realmente tenebrosas de Trump parecem ter questionado se a sua aparente imunidade às regras normais da política pode ter finalmente desaparecido.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo