Política Às vésperas de cirurgia, Lula revela receio com anestesia e diz que deixará de viajar: “Ninguém vai me ver de andador”

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2023

Presidente tem cirurgia marcada para esta sexta-feira. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil Presidente tem cirurgia marcada para esta sexta-feira. (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

Com cirurgia marcada para esta sexta-feira (29), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva revelou, durante a live “Conversa com o Presidente”, nesta terça-feira (26) nas redes sociais, que sente as dores no quadril desde outubro do ano passado, quando estava em campanha pela presidência da República.

O presidente afirmou ainda que cogitou realizar o procedimento logo após as eleições, mas que teve temor de passar uma imagem fragilizada. Ao comentar sobre a recuperação, disse que não terá imagens suas usando andadores e muletas.

“Durante o processo da campanha, naquela cena que vocês me viam pulando no carro de som, vocês não sabem a dor que eu sentia. Mas eu pulava porque era preciso animar as pessoas. Se o candidato está lá, de cabeça baixa, ele não passa otimismo para a sociedade. Se eu operar agora, vão dizer que Lula está velho, ganhou a eleição e já está internado”, afirmou.

Com cirurgia marcada, Lula relembra pulos no carro de som na Av. Paulista.

“Depois, eu queria operar logo depois das eleições. Bem, eu disse, se eu operar agora, vão dizer ‘o Lula está velho, ganhou as eleições e já está internado’. Não, eu resolvi primeiro recuperar o Brasil, politicamente e internamente, com a inclusão social. Depois, recuperar o Brasil na geopolítica internacional, dizer para o mundo inteiro Brasil voltou, está de volta, com muita força, muito tesão, muita vontade de ser uma economia e isso foi maravilhoso no G20, nos BRICS, em Nova York”, disse.

Ao falar sobre o seu processo de recuperação, o presidente afirmou que não haverá imagens suas usando andadores e muletas. A orientação, segundo o petista, veio do seu fotógrafo, Ricardo Stuckert, atual secretário de produção e divulgação de conteúdo audiovisual.

“Então, até lá, eu vou ficar em Brasília, não vou poder pegar avião, vou trabalhar normalmente, o Stuckert não quer que eu ande de andador. Ele já falou: ‘não vão filmar você de andador’. […] vocês não vão me ver de andador, de muleta, vocês vão ver sempre bonito como se eu não tivesse operado, mas eu vou ter que ter um pouco de cuidado porque parece simples, mas a recuperação, a fisioterapia e a dedicação no tratamento é fundamental”, afirmou o presidente durante a live.

Lula informou que vai cumprir agendas como presidente da República normalmente, mas que vai concentrar os trabalhos em Brasília.

“Então, eu tomei a decisão. Eu só vou viajar agora dia 28 de novembro, ou 29, que é para os Emirados Árabes, para a COP 28, que vai discutir a questão do clima — afirmou.

No calendário da presidência da República, a COP-28 já aparecia como a meta de recuperação de Lula e a próxima viagem prevista para a sua agenda internacional. No retorno, o presidente passará também na Alemanha.

O petista também voltou a falar que tinha medo de anestesia, mas que tinha “certeza que vai voltar bem”.

“Eu sempre tive medo de anestesia. Mas agora eu vou tomar. Eu tenho certeza de que eu vou voltar bem. Eu tenho que ter muita disciplina na recuperação, e eu vou ter porque eu tenho um compromisso com este país”, finalizou.

Lula sofre com intensas dores na cabeça do fêmur, provocadas por uma artrose. Em julho, reclamou publicamente de suas dores e afirmou que que tem ficado “irritado”, “nervoso” e de “mau humor.

2023-09-26