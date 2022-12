Economia Às vésperas do Natal, alimentos para a ceia têm alta de 15,61%

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Especialistas apontaram como se organizar para comprar os alimentos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um estudo realizado pelo pesquisador Fernando Agra da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, apontou que os itens da ceia de Natal ficaram 16% mais caros em 2022. Os três alimentos que mais saltaram de preço foram: o frango inteiro, que valorizou 41,49%, a carne de porco, 38,34%, e o arroz, com alta de 35,40%.

Mediante este cenário, especialistas deram dicas sobre como economizar na preparação da ceia. A primeira é: não se sinta mal se não puder fazer comidas iguais às propagandas. “Faça de acordo com sua realidade financeira”, afirma a psicanalista Márcia Tolotti, especialista em educação financeira.

Já Rafael Medeiros, educador financeiro e co-fundador do Partiu Poupar, braço financeiro da Terra Investimentos, indica que o consumidor deve determinar o valor que é possível gastar. “É importante analisar as finanças previamente para entender quanto do orçamento mensal pode ser dedicado”, diz.

Após a definição, os dois especialistas apontaram como se organizar para comprar os alimentos:

– Liste duas opções de cardápio. “As pessoas tendem a pensar nos cardápios de sempre para o Natal: chester, peru e bacalhau. O problema é que a demanda por esses produtos aumenta nesta época, fazendo com que os preços subam”, afirma Medeiros.

– Pesquisa o preço dos ingredientes necessários. Alguns produtos podem ter grandes variações de preços. Por esse motivo, a recomendação é pesquisar nos mercados e atacados para encontrar as opções mais baratas. Se conseguir dividir essa tarefa com mais pessoas, melhor. Dessa forma é possível ampliar a pesquisa, reduzir custos de deslocamento e ainda economizar tempo.

– Compre os itens com antecedência. “O consumidor terá mais opções, garantirá preços menores e evitará às aquisições por impulso”, destaca Medeiros.

De todo modo, se por ventura o orçamento for apertado, tanto Medeiros quanto Tolloti sugerem que os familiares se dividam para comprar os ingredientes, bebidas e decoração, para não pesar no bolso de uma única pessoa.

“Se for ocaso, alguém compra todos os itens e divide as despesas entre os participantes da festa”, diz o co-fundador do Partiu Poupar.

Eduardo M. Reis Filho, especialista em educação financeira da Ágora Investimentos, indica que existem aplicativos que ajudam no rateio ou que servem como vaquinha, para que todos coloquem uma quantia de dinheiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia