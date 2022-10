Apesar de ter nascido em 27 de outubro, Lula foi oficialmente registrado no dia 6 do mesmo mês. Segundo a biografia do petista, isso aconteceu porque ele foi registrado alguns anos depois de nascer.

“Nascido em 27 de outubro de 1945, em Vargem Comprida, localidade de Caetés, no interior de Pernambuco – na época um distrito do município de Garanhuns – o sétimo filho de Aristides Inácio da Silva e Eurídice Ferreira de Melo, a dona Lindu, só foi registrado anos mais tarde e acabou com uma data de nascimento diferente no documento: 6 de outubro”, informa o site de Lula.

Na mesma data do seu aniversário, há 20 anos, ele foi eleito presidente pela primeira vez. Nascido em Pernambuco, em 1945, Lula governou o Brasil entre 2003 e 2010.

“Em 2002, o primeiro turno foi dia 6 de outubro, data do meu registro. E o segundo turno foi no dia 27, data que minha mãe me teve e, entre o registro e minha mãe, o meu aniversário é a data que ela diz. As eleições caíram nos meus dois aniversários”, afirmou o petista nas redes sociais.

Lula enfrenta o presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa ao Palácio do Planalto.