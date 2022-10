Polícia Quadrilha gaúcha que clonava cartões de crédito para comprar alimentos por aplicativo é alvo de operação policial

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2022

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Porto Alegre e um em Viamão Foto: Polícia Civil/Divulgação Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Porto Alegre e um em Viamão. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil realizou, na manhã desta quinta-feira (27), uma operação contra uma quadrilha que clonava cartões de crédito para comprar alimentos na internet e revender os produtos.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Porto Alegre e um em Viamão, na Região Metropolitana. Segundo as investigações, os criminosos realizavam diversas compras pelo aplicativo iFood.

“A atuação dos investigados consistia na aquisição, via aplicativo, na modalidade takeout, em que a retirada dos pedidos é realizada junto ao mercado parceiro, com agendamento de horário e pagamento on-line por meio de cartões clonados. As compras eram realizadas por meio de contas criadas na plataforma utilizando nomes e CPFs falsos, sempre em baixo valor, visando dificultar às reais vítimas a identificação da compra não autorizada. A retirada dos produtos era feita com a apresentação do código de retirada”, explicou a Polícia Civil.

Os criminosos, que utilizavam mais de 200 CPFs para a aquisição de produtos em diversos mercados da Capital, conseguiram burlar os sistemas antifraude do iFood e das instituições financeiras responsáveis pelos cartões de crédito, ocasionando um prejuízo estimado em mais de R$ 2 milhões.

As investigações iniciaram a partir da identificação do crime de falsidade ideológica denunciado por mercados parceiros, que suspeitaram do elevado volume de compras retiradas com periodicidade diária pelos investigados.

Mais de 2.300 compras foram identificadas, havendo divergências entre os nomes e CPFs fornecidos e, inclusive, CPFs inexistentes. Com o auxílio de imagens de câmeras de segurança de alguns estabelecimentos comerciais, a polícia identificou os carros usados na coleta dos pedidos e passou a monitorar as atividades da quadrilha.

O destino dos produtos adquiridos por meio fraudulento era um depósito, que funciona como um suposto “atacado”, onde as mercadorias eram revendidas a pequenos estabelecimentos a um valor bastante inferior aos praticados no mercado.

Na ação, foram apreendidos um veículo, dinheiro, diversas mercadorias, notas fiscais e telefones celulares. Ninguém foi preso.

