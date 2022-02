Rio Grande do Sul Assembleia Legislativa aprova criação de comissão externa e missão oficial a Brasília para articular ações contra a estiagem

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2022

A Defesa Civil já reconheceu situação de emergência de 285 municípios afetados pela falta de chuva. Foto: EBC A Defesa Civil já reconheceu situação de emergência de 285 municípios afetados pela falta de chuva. (Foto: EBC) Foto: EBC

Em reunião na manhã desta terça-feira (8), a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa aprovou duas ações com vistas a fazer frente à forte estiagem sofrida pelo RS – no momento são 285 municípios afetados pela falta de chuva, segundo a Defesa Civil.

Os parlamentares criaram uma Comissão de Representação Externa, a ser formada a partir da indicação de nomes indicados pelas bancadas partidárias, para acompanhar os desdobramentos e as ações que estão ou devem ser tomadas para minimizar os estragos já causados pela falta de chuvas e os impactos junto aos agricultores, produtores rurais e populações que enfrentam a escassez de água para consumo próprio. A solicitação foi encaminhada pelo deputado Edegar Pretto (PT), coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Crédito Emergencial para a Agricultura Familiar e presidente da Comissão de Segurança e Serviços Públicos.

Outra medida aprovada disse respeito ao envio a Brasília de uma Missão Oficial com parlamentares que deverão buscar a interlocução junto ao Congresso e governo Federal. Nas próximas terça e quarta-feiras, respectivamente dias 15 e 16, deverão ser realizadas audiências junto à Câmara Federal, Senado e ministérios da Agricultura, Integração Regional e Casa Civil. “Essas são as medidas mais imediatas que estamos tomando para colaborar com o governo gaúcho nas respostas que os municípios estão aguardando. Esperamos que Brasília entenda que a estiagem é muito mais do que simples manchetes de jornais, que na vida real ela é dura e inclemente. Além disso, os problemas que estamos enfrentando agora atingem mais duramente quem trabalha na terra, mas em seguida todos sentiremos o reflexo disso tudo, pois haverá queda na arrecadação, na produção e na distribuição de alimentos. Esse é um problema que a Assembleia tem de enfrentar, atuar como ente de articulação e pressão política”, avalia Valdeci Oliveira (PT), presidente da AL-RS.

“Também solicitamos ao governador Eduardo Leite a indicação de um representante do executivo para que componha a Missão Oficial, além das demandas que ele julgar necessárias para que tenhamos maior centralidade e força argumentativa. Este é um momento em que temos de atuar de forma conjunta e pensando no interesse maior, que é o Rio Grande”, avalia.

Governador se reúne com ministra da Agricultura

O governador Eduardo Leite se reuniu no final da manhã desta terça-feira (8) com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, em Brasília, para tratar sobre o que classificou como a pior estiagem no Estado em 70 anos.

Tereza Cristina, que participou do encontro de forma online, pois testou positivo para Covid-19, teria sinaliado com a abertura de linhas de crédito emergenciais para agricultores que precisarão arcar com os financiamentos agrícolas em um cenário de safra frustrada pela estiagem.

