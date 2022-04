Rio Grande do Sul Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul completa 187 anos

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2022

O Palácio Farroupilha, no Centro de Porto Alegre, é a sede do Legislativo gaúcho Foto: Celso Bender/AL-RS O Palácio Farroupilha, no Centro de Porto Alegre, é a sede do Legislativo gaúcho. (Foto: Celso Bender/AL-RS) Foto: Celso Bender/AL-RS

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul completará 187 anos na quarta-feira (20). As atividades alusivas ao aniversário da Casa são o destaque da programação do Parlamento gaúcho nesta semana.

Na data de instalação do Legislativo no Centro de Porto Alegre, o Departamento de Cultura promoverá um café da manhã, a partir das 9h, no Salão Júlio de Castilhos. Às 14h, no Plenário 20 de Setembro, será realizada uma sessão solene, em formato híbrido.

Às 19h, no Teatro Dante Barone, ocorrerá um show com Marcelo Delacroix em homenagem aos 187 anos da Assembleia. O acesso ao espetáculo será na modalidade ingresso solidário, com a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis.

Uma exposição fotográfica sobre a construção do Palácio Farroupilha, sede do Legislativo gaúcho, será realizada no Espaço Deputado Carlos Santos.

