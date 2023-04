Política Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul instala três frentes parlamentares para defender o empreendedorismo

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2023

O ato de lançamento reuniu os principais nomes do pensamento liberal do Estado gaúcho. (Foto: ALERGS/Divulgação)

Uma única cerimônia marcou a instalação de três frentes parlamentares na Assembleia Legislativa: a Frente Parlamentar da Liberdade Econômica, a Frente Parlamentar em Defesa da Simplificação da Carga Tributária e a Frente Parlamentar do Empreendedorismo e da Desburocratização. As duas primeiras serão presididas pelo deputado Rodrigo Lorenzoni (PL) e a última pelo deputado Felipe Camozzatto (Novo).

O ato de lançamento, que ocorreu no Plenarinho do parlamento gaúcho, reuniu os principais nomes do pensamento liberal do Rio Grande do Sul, lideranças políticas e representantes de entidades empresariais. Os deputados proponentes das frentes abriram o debate, marcando posição em defesa do empreendedorismo e da inovação. Lorenzoni afirmou que o parlamento gaúcho conta com uma “bancada liberal disposta a fazer a diferença para melhorar o ambiente de negócios no Rio Grande do Sul”.

Segundo ele, os desafios para aumentar a competitividade das empresas gaúchas passam pela desregulamentação, agilidade do governo nos processos de licenciamento e redução da carga tributária. Lorenzoni defendeu também uma mudança de cultura nas estruturas governamentais, em especial, na Secretaria da Fazenda. “Precisamos destravar a economia e cultivar um ecossistema propício aos negócios. Só assim vamos resolver os problemas sociais existentes no estado”, acredita.

Camozzatto apresentou o ranking de competitividade dos estados, no qual o Rio Grande do Sul está na 6º lugar, tendo subido três posições em relação a 2021. Os principais gargalos que emperram o crescimento econômico são a infraestrutura, o capital humano e a solidez fiscal. Segundo ele, essas questões, que já vêm sendo enfrentadas pelos dois últimos governos, constituem os principais pontos da agenda do próximo período. “Há avanços, mas as dificuldades ainda são muitas, especialmente, na questão fiscal, pois sem superávit não há como reduzir impostos”, frisou.

Manifestações

O ato contou com manifestação do Ceo da Gramado Summit, Marcus Rossi, que falou sobre o evento de empreendedorismo e inovação que ocorre no município da Serra gaúcha.

O trade e sócio-fundador da Liberta Investimentos também se pronunciou. Alexandre Wolwacz Stormer defendeu a inclusão da educação financeira na grade curricular, argumentando que a disciplina tem efeito brutal não só na organização das famílias, mas no desenvolvimento econômico da sociedade.

O último a se manifestar foi o vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, que criticou a burocratização e sustentou que o empreendedorismo é o caminho para tirar o país da miséria. “Programas de auxílio são importantes. Mas não podemos conceber que se celebre o aumento de pessoas no Bolsa Família”, apontou.

Ele condenou o “estado empreendedor” e disse que o momento atual é do “estado contratante”. “Os governos precisam perceber que a conta que produzem tem eu caber no bolso do cidadão. Hoje, felizmente, temos um cenário favorável para construir maiorias que defendam esses valores”, salientou.

