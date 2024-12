Rio Grande do Sul Assembleia Legislativa e Casa da Ospa recebem últimas feiras da agricultura familiar do ano em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2024

Programação terá uma extensa variedade de itens artesanais, incluindo queijos, doces, salames, cachaças, vinhos, mel, entre outros. Foto: Cristiano Junior/Ascom SDR

Na próxima semana, entre os dias 17 a 19 de dezembro, a Casa da Ospa e a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul vão receber, em Porto Alegre, as últimas feiras da agricultura familiar do ano. No dia 17, das 8h30 às 19h, a feira acontece no parlamento gaúcho, ao lado da entrada principal.

Já nos dias 18 e 19, das 8h30 às 18h30, a Casa da Ospa vai receber 12 agroindústrias, com uma extensa variedade de itens artesanais, incluindo queijos, doces, salames, cachaças, vinhos, mel, entre outros. A edição natalina da feira marca o encerramento das feiras da agricultura familiar de 2024.

“Queremos encerrar 2024 com chave de ouro, promovendo um espaço onde os porto-alegrenses possam adquirir produtos de altíssima qualidade e valorizar a agricultura familiar. É uma oportunidade de presentear com significado, incentivando quem produz no campo e fortalece a nossa economia,” afirmou o secretário de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti.

