Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2024

O recurso deve atender em torno de 100 projetos que já estão em andamento. Foto: Fernando Gomes/Agência ALRS O recurso deve atender em torno de 100 projetos que já estão em andamento. (Foto: Fernando Gomes/Agência ALRS) Foto: Fernando Gomes/Agência ALRS

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, aprovou por unanimidade, com 54 votos a favor, o projeto de lei que autoriza um aporte de R$ 100 milhões do governo do Estado ao capital social do Badesul. A decisão foi tomada durante sessão realizada na terça-feira (10).

O recurso deve atender em torno de 100 projetos que já estão em andamento e que tem a previsão de gerar cerca de 2 mil postos de trabalho. O foco é beneficiar a instalação, ampliação e reconstrução de empreendimentos, em especial os que foram atingidos pela catástrofe climática que aconteceu em maio deste ano.

A agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do RS (Sedec) ainda conta com recursos próprios, que somados ao valor aprovado, constitui cerca de R$230 milhões que serão destinados para as cerca de 100 operações já iniciadas.

“É uma conquista importante para o Estado, que por meio do Badesul, vai viabilizar a concessão de créditos para impulsionar empreendimentos, gerar emprego, reforçando a nossa meta de tornar o Estado um ambiente de negócios acolhedor para investimentos”, disse o titular da Sedec, Ernani Polo.

“Estamos alinhados ao Plano Rio Grande – Programa de Reconstrução, Adaptação e Resiliência Climática e esse investimento é essencial para fortalecer nossa atuação”, afirmou o presidente do Badesul, Claudio Gastal.

O dirigente ainda acrescentou que esses valores fortalecem a instituição e a colocam como protagonista na construção de um futuro com mais sustentabilidade e resiliência. O vice-presidente do Badesul, Flávio Lammel, indicou que parte desse recurso deve ser liberado ainda neste ano para os projetos que estão em andamento.

Assembleia Legislativa aprova aporte de R$ 100 milhões para o Badesul

