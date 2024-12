Rio Grande do Sul Concluída a pavimentação na Rota Panorâmica, entre Três Coroas e Canela

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2024

As obras, iniciadas em janeiro deste ano, objetivam melhorar as condições de tráfego e impulsionar o turismo na região. Foto: Divulgação

As obras de pavimentação da Rota Panorâmica, que liga os municípios de Três Coroas e Canela, na Serra Gaúcha, foram oficialmente concluídas. A entrega do trecho restaurado ocorreu nesta quinta-feira (12). O projeto foi viabilizado por meio de um financiamento entre Badesul e a prefeitura de Três Coroas, totalizando um investimento de R$ 15 milhões.

A parte que teve melhorias conta com 7,5 km de extensão, inicia no final da Rua Brasil, em Três Coroas, e estende-se até o limite com o município de Canela. As obras, iniciadas em janeiro deste ano, objetivam melhorar as condições de tráfego e impulsionar o turismo na região.

O secretário de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Ernani Polo, compareceu para fazer a entrega para a população. “Estamos felizes em oferecer esse acesso para a região e atrair turistas para a Serra”, disse.

“Esperamos atrair mais visitantes para a Serra Gaúcha, promovendo o turismo e fortalecendo a economia local. Isso beneficia diretamente hotéis, restaurantes e o comércio em geral, além de oferecer maior conforto e segurança aos viajantes”, destacou o presidente do Badesul, Claudio Gastal.

