Política Lula tem dreno retirado e permanece lúcido, informa boletim

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2024

Lula deve ser liberado do hospital no início da próxima semana. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Lula deve ser liberado do hospital no início da próxima semana. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve o dreno intracraniano retirado no início da noite desta quinta-feira (12) e segue internado sob cuidados intensivos, segundo o boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

O comunicado informa ainda que Lula “permanece lúcido e orientado, conversando normalmente, alimentou-se bem e recebeu visitas de familiares”. Na manhã desta quinta, o presidente passou por um procedimento para evitar um novo sangramento no local.

“O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, sob cuidados intensivos. Pela manhã, foi submetido a um procedimento endovascular (embolização da artéria meníngea média). Na parte da tarde, realizou novos exames laboratoriais e, no início da noite, foi retirado o dreno intracraniano, sem intercorrências. Permanece lúcido e orientado, conversando normalmente, alimentou-se bem e recebeu visitas de familiares. O Presidente continua sob acompanhamento da equipe médica, liderada pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e pela Dra. Ana Helena Germoglio”, disse o boletim.

Lula deve ser liberado do hospital no início da próxima semana, na segunda ou terça-feira. Segundo os médicos, o exame neurológico do presidente está normal. A única recomendação é de repouso relativo para que ele não faça esforço físico e evite estresse emocional. Lula tem 79 anos e fez uma cirurgia de emergência na madrugada de terça-feira (10) para drenar um hematoma na cabeça – ainda em decorrência da queda que sofreu no banheiro de casa em outubro.

“O procedimento foi feito com sucesso, é um complemento ao procedimento cirúrgico [de terça]. O presidente está acordado, na UTI, já está comendo, está superestável. Então, isso não atrasou nem um pouco a programação dos próximos dias, que, dependendo da evolução do presidente, ele deverá ter alta no começo da semana”, afirmou Roberto Kalil, que é médico pessoal de Lula, acrescentando depois que a alta deverá ser na segunda ou terça.

Segundo ele, o presidente sempre se manteve sereno, seguindo ordens médicas e protocolos de tratamento. “Desde o primeiro momento pós drenagem, ele estava sentado, comendo e consciente”, disse.

O procedimento teve início por volta das 7h10 e durou menos de uma hora. Foi usada apenas sedação por se tratar de uma intervenção minimamente invasiva e não precisou de anestesia geral. Agora, a recuperação de Lula vai exigir um repouso relativo, segundo a equipe médica. Com exceção da família, as visitas estão proibidas até o fim da internação.

Os médicos ressaltaram que o presidente está “apto para praticar qualquer ato de vida” e a trabalhar, mas a recomendação é que ele não trabalhe enquanto estiver no hospital para não passar por estresse.

Questionado se Lula tem trabalhado, Kalil respondeu acreditar que “ele vá conversar com os assessores nos próximos dias”. “É natural na posição dele”, ponderou.

Nesta quinta, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse em uma rede social que conversou na noite de quarta por videochamada com o presidente e que “ele estava com o bom humor de sempre”.

Queda no banheiro

O presidente foi internado às pressas no fim da noite de segunda (9) no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo após passar o dia com dor de cabeça. Ele achava, na verdade, que estivesse ficando com gripe. Ainda em Brasília, ele havia feito um exame de imagem, que mostrou uma nova hemorragia intracraniana, de cerca de três centímetros. Lula foi, então, transferido para São Paulo.

Embora, na queda, Lula tivesse batido a região da nuca, o hematoma estava na região do lobo frontal e do lobo parietal. O lobo frontal está localizado diretamente atrás da testa, e o parietal, atrás do frontal.

Isso acontece, segundo os médicos, porque o sangramento é causado pelo “chacoalhão” do cérebro na batida e não é no local da batida. O lobo frontal é considerado o centro de controle por ser responsável pelos movimentos voluntários do corpo, pela linguagem e pelo gerenciamento das habilidades cognitivas. Já o lobo parietal faz a integração das informações sensoriais, como toque, temperatura e dor.

