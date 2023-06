Rio Grande do Sul Assembleia Legislativa entrega alimentos e cobertores à Defesa Civil

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2023

Itens foram coletados ao longo da semana e serão destinados às famílias atingidas pelo ciclone Foto: Reprodução Itens foram coletados ao longo da semana e serão destinados às famílias atingidas pelo ciclone (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente da Assembleia Legislativa, Vilmar Zanchin (MDB), encaminhou nesta sexta-feira (23), à Defesa Civil do Estado, cobertores e cestas básicas arrecadados pela Casa ao longo de toda a semana. Os itens serão destinados às famílias atingidas pelos efeitos do ciclone. O Palácio Farroupilha é um dos pontos oficiais de coleta de doações.

“Continuaremos a campanha de arrecadação de donativos, roupas e cobertores ao longo das próximas semanas, tanto para auxiliar as famílias que sofreram o efeito das fortes chuvas, quanto para a destinação à população em situação de vulnerabilidade social, que sofre mais com o inverno e a queda das temperaturas aqui no Estado”, aponta Zanchin.

Além disso, na última segunda-feira (19), o presidente Zanchin já havia anunciado o repasse de R$ 2 milhões do orçamento da Assembleia ao Governo do Estado.

“Foi uma antecipação da devolução do duodécimo, justamente para que o Estado, por meio da Defesa Civil, pudesse comprar roupas, alimentos e materiais de construção destinados à reconstrução de casas”, pontua o presidente.

O que doar?

Alimentos, roupas, produtos de higiene e de limpeza

Onde doar?

Nas caixas de coleta da Campanha Rio Grande Contra a Fome, no saguão da Assembleia Legislativa, ou durante os eventos do Sarau do Solar Solidário.

2023-06-23