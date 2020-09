Dicas de O Sul Assembleia Legislativa gaúcha realizará Semana Farroupilha Virtual

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2020

Evento terá programação entre 7 e 18 de setembro Foto: Guerreiro/AL Evento terá programação entre 7 e 18 de setembro. (Foto: Guerreiro/AL) Foto: Guerreiro/AL

Devido à pandemia de coronavírus, a Assembleia Legislativa gaúcha realizará neste ano a 1ª Semana Farroupilha Virtual em parceria com a Famurs (Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul).

A ideia é promover atividades artístico-culturais no Teatro Dante Barone, em Porto Alegre, sem público, mas com transmissão ao vivo pela TV Assembleia e redes sociais. Em uma das noites, deputados estaduais poderão cantar, tocar instrumentos e declamar poesias.

Nesta quinta-feira (03), ocorre a abertura do evento, que terá programação entre 7 e 18 de setembro, sempre às 19h. Conforme o presidente da Casa, Ernani Polo, o objetivo da Semana Farroupilha Virtual é não deixar passar em branco em 2020 a mais importante celebração da história gaúcha.

