Rio Grande do Sul tem 42 óbitos e 3.813 casos registrados em 24 horas

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2020

São 131.461 confirmados no RS desde o início da pandemia. Foto: Divulgação/SES

O Rio Grande do Sul registrou nesta quarta-feira (2) 3.813 novos casos da Covid-19. Foram confirmados mais 42 óbitos ocorridos entre os dias 16 de agosto e 2 de setembro. O total de casos confirmados é de 131.461 em 486 municípios (98%) e o de óbitos chegou a 3.543. Os recuperados são 117.945 (90% dos casos).

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

Água Santa (mulher, 52 anos);

Alvorada (mulher, 59 anos);

Bento Gonçalves (homem, 97 anos);

Campo Bom (homem, 87 anos);

Canoas (homem, 68 anos);

Canoas (homem, 64 anos);

Caxias do Sul (mulher, 69 anos);

Dom Feliciano (mulher, 72 anos);

Dom Feliciano (mulher, 67 anos);

Esteio (homem, 95 anos);

Esteio (mulher, 82 anos);

Gramado (homem, 42 anos);

Lajeado (mulher, 76 anos);

Montenegro (homem, 80 anos);

Muçum (homem, 41 anos);

Nonoai (homem, 72 anos);

Passo Fundo (homem, 80 anos);

Passo Fundo (homem, 70 anos);

Pelotas (mulher, 88 anos);

Porto Alegre (homem, 70 anos);

Porto Alegre (homem, 76 anos);

Porto Alegre (homem, 64 anos);

Porto Alegre (homem, 62 anos);

Porto Alegre (mulher, 55 anos);

Porto Alegre (mulher, 79 anos);

Porto Alegre (mulher, 80 anos);

Porto Alegre (mulher, 77 anos);

Rio Grande (homem, 89 anos);

Rio Pardo (homem, 69 anos);

Roque Gonzales (mulher, 61 anos);

Santo Antônio da Patrulha (mulher, 79 anos);

Santo Antônio da Patrulha (mulher, 63 anos);

São Borja (homem, 81 anos);

São Leopoldo (mulher, 81 anos);

Sapiranga (mulher, 82 anos);

Sapiranga (mulher, 69 anos);

Sarandi (homem, 62 anos);

Taquari (homem, 64 anos);

Vacaria (homem, 86 anos);

Vera Cruz (homem, 74 anos);

Vera Cruz (mulher, 82 anos);

Viamão (mulher, 82 anos).

RS tem melhor índice do Sul no ranking de transparência no combate à Covid-19

No 4º Ranking de Transparência no Combate à Covid-19 Estados e capitais, com números de agosto, o Rio Grande do Sul atingiu a média de 96 pontos, de uma escala máxima de 100. Na região Sul, o RS teve a maior pontuação. O desempenho deixou o Estado na nona posição no cômputo geral.

Os mais transparentes são aqueles que mais se aproximam da nota máxima. O estudo é elaborado e mensalmente e divulgado pela Transparência Internacional – Brasil.

No Rio Grande do Sul, foi criado o Grupo de Trabalho Transparência que realiza o levantamento dos dados relacionados à Covid-19, para fins de transparência, com a participação das secretarias do Estado.

De acordo com a subchefe de Ética, Controle Público e Transparência da Casa Civil, Adriana Krieger de Mello de Carvalho, o resultado positivo não seria possível sem o empenho entre os gestores públicos. “Merece destaque especial a atuação conjunta e harmônica das secretarias estaduais, como a Casa Civil, a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão e a Procergs”, afirmou.

Em maio a Transparência Internacional Brasil estabeleceu uma metodologia para análise de transparência de Estados, Distrito Federal e capitais brasileiras sobre contratações emergenciais, doações e medidas de estímulo econômico e proteção social relacionadas ao coronavírus. O estudo parte de boas práticas descritas na legislação brasileira – especialmente Lei 13.979 de 2020, Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527 de 2011) e Lei 8.666 de 1993 – e em propostas desenvolvidas por entidades nacionais (como o Tribunal de Contas da União), internacionais e organizações da sociedade com histórico de atuação na promoção da integridade e transparência.

