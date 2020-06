Política Assembleia Legislativa gaúcha suspende o recesso parlamentar e prorroga corte de diárias e viagens

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2020

Mesa Diretora realizou reunião virtual na manhã desta terça. (Foto: Joel Vargas/AL)

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou nesta terça-feira (23), em reunião virtual coordenada pelo presidente Ernani Polo (PP), a suspensão do recesso parlamentar em julho.

A medida, que ainda precisará ser aprovada em plenário, permitirá a continuidade das sessões plenárias e demais atividades em ambiente virtual, sem acarretar qualquer custo extra ao Parlamento.

Na reunião, também foi autorizada a prorrogação, até 11 de julho, da suspensão de diárias e viagens e o contingenciamento de 30% das verbas de custeio de gabinetes parlamentares, lideranças de bancadas, lideranças parlamentares, comissões, diretorias, departamentos e superintendências.

Desde o fim de março, devido à pandemia de coronavírus, a Assembleia adotou o teletrabalho e mantém apenas atividades essenciais com a presença mínima de servidores e parlamentares.

Logo depois da reunião da Mesa, líderes de bancadas definiram as quatro propostas que irão a votação na semana que vem, na sessão plenária virtual de 1º de julho, às 14h.

Na sessão desta quarta (24), às 14h, as sete propostas que serão apreciadas pelos deputados foram definidas na semana passada. Atualmente, os líderes definem a pauta de propostas para apreciação em plenário na semana anterior à votação.

