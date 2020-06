Dicas de O Sul Poa Drive-in Show beneficiará a Campanha do Agasalho e a comunidade artística

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2020

A banda Chimarruts é uma das atrações na estreia do evento, neste sábado Foto: SMC/PMPA A banda Chimarruts é uma das atrações na estreia do evento, neste sábado. (Foto: SMC/PMPA) Foto: SMC/PMPA

O Poa Drive-in Show terá contrapartidas sociais, como o auxílio a artistas e o apoio à Campanha do Agasalho 2020. O evento é promovido pela prefeitura de Porto Alegre em parceria com as empresas Impacto Vento Norte e Best Entretenimento Show.

Trata-se de uma alternativa inédita de espetáculos na Capital, seguindo o regramento de evitar aglomerações como prevenção ao novo coronavírus. Os shows musicais, teatro e comédia ocorrerão sempre aos sábados e domingos e poderão ser acompanhados apenas de dentro de automóveis, seguindo os procedimentos de distanciamento social.

Os espetáculos começam neste sábado (27), no Estacionamento da EPTC, na avenida Padre Cacique, 1.365, no bairro Praia de Belas, ao lado do Estádio Beira-Rio. Os ingressos estão disponíveis no site www.poadriveinshow.com.br.

O coordenador de Música da Secretaria Municipal da Cultura, Henry Ventura, explica que a ação irá diminuir o impacto da pandemia no setor, contribuindo com recursos para a campanha que arrecada cestas básicas para os artistas. Realizada em parceria com a Associação dos Músicos do Rio Grande do Sul, a campanha já distribuiu mais de cinco toneladas de alimentos para profissionais da cultura em vulnerabilidade.

A programação está disponível na página do evento no Facebook e no Instagram (@PoaDriveinshow).

