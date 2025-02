Mundo Assessor de Trump mostra foto da ficha criminal do presidente pendurada no Salão Oval da Casa Branca

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2025

A "mugshot" foi tirada em agosto de 2023 quando Trump se entregou à polícia da Geórgia. (Foto: Reprodução)

Um assessor do presidente dos EUA, Donald Trump, postou um vídeo onde mostra que o republicano pendurou a sua própria “mugshot”, ou foto da ficha criminal, na Casa Branca. O quadro dourado com a foto capa do jornal “New York Post” aparece na entrada do Salão Oval, reforçando sua estratégia de transformar o episódio em símbolo de campanha.

A imagem já havia sido registrada pelo fotógrafo Jim Watson, da AFP, durante a visita do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, mas o vídeo de Scavino agora exibe o quadro de forma explícita. O momento foi compartilhado no X (antigo Twitter) e rapidamente repercutiu.

O Salão Oval é o escritório oficial do presidente dos Estados Unidos e um dos principais cômodos da Casa Branca, onde o mandatário costuma despachar, assinar decretos, receber visitas oficiais e até gravar pronunciamentos oficiais à nação.

A mugshot foi tirada em agosto de 2023, quando Trump se entregou à polícia da Geórgia, acusado de tentar reverter o resultado das eleições de 2020. Desde então, ele usou a foto para arrecadar milhões de dólares e agora a expõe como um troféu político.

Além do quadro, o novo retrato presidencial de Trump também se inspira na ficha criminal, com uma expressão séria e desafiadora. A decisão de destacar essa imagem ocorreu enquanto ele enfrentou múltiplos processos e tentava consolidar sua candidatura para as eleições.

A imagem foi divulgada pelas autoridades do condado de Fulton. De acordo com o xerife local, Pat Labat, a mugshot é um procedimento padrão na Geórgia, realizado antes do réu ser liberado sob fiança. A foto foi compartilhada pelo então ex-presidente na rede social Truth Social.

Embora na época do caso Trump diga ter se sentido “desconfortável”, logo depois o retrato passou a ser usado por ele e por aliados como um símbolo da suposta perseguição judicial contra ele. A foto chegou a estampar camisetas e outros itens vendidos pela internet. E o retrato oficial de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos é semelhante à MUGSHOT.

Na época, o próprio Trump chegou a compartilhar a foto em sua plataforma de mídia social, Truth Social, com um link para o site de sua campanha eleitoral, onde a fotografia aparece destacada com uma solicitação de doações.

A postagem de Scavino faz referência ao dia de São Valentim, ou Valentine’s Day, comemorado em 14 de fevereiro, data em que se celebra o dia dos Namorados em diversas partes do mundo.

Para apoiadores, é um gesto de força; para críticos, uma provocação. Mas o fato é que, agora, sua ficha criminal não está apenas em camisetas, bíblias e canecas —mas também no coração do poder americano.

