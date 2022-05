Mundo Assessor do presidente da Rússia acusa “distorção da verdade” em fala de Lula à “Time”

Além de dizer que acha o comportamento do líder ucraniano “esquisito”, Lula afirmou que, assim como Vladimir Putin, Zelensky “quis a guerra” Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação Além de dizer que acha o comportamento do líder ucraniano “esquisito”, Lula afirmou que, assim como Vladimir Putin, Zelensky “quis a guerra” (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

O assessor presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak criticou, através de uma publicação no Twitter nesta quinta-feira (05), as declarações dadas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à revista “Time”.

“O ex-presidente brasileiro Lula da Silva fala sobre a culpa da Ucrânia ou do Ocidente na guerra. São tentativas russas de distorcer a verdade. É simples: a Rússia atacou traiçoeiramente a Ucrânia, a guerra é apenas no território da Ucrânia, a Rússia mata massivamente civis. Guerra clássica de destruição e ocupação”, publicou Podolyak.

Esta é a primeira vez, desde o início da guerra, que um membro do alto escalão do governo ucraniano se pronuncia sobre o Brasil. Na entrevista, que foi capa da revista americana, o petista criticou a conduta do presidente Volodymyr Zelensky em relação à guerra.

Além de dizer que acha o comportamento do líder ucraniano “esquisito”, Lula afirmou que, assim como Vladimir Putin, Zelensky “quis a guerra”. “Se não quisesse a guerra, ele teria negociado um pouco mais.” Diante das afirmações, a embaixada da Ucrânia no Brasil também reagiu, sugerindo que uma reunião seja marcada com o ex-presidente.

“A Embaixada planeja solicitar formalmente uma audiência do estimado ex-presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva com o encarregado de Negócios da Ucrânia no Brasil Anatoliy Tkach para esclarecer a posição da Ucrânia”, diz o comunicado do órgão diplomático.

