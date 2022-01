Rio Grande do Sul Assinado contrato para ampliação e melhorias na Penitenciária de Canoas

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2022

Prazo de conclusão da obra é de 150 dias. (Foto: Divulgação/SSP)

O governo gaúcho assinou contrato para ampliação da Penitenciária Estadual de Canoas (Pecan), na Região Metropolitana de Porto Alegre. A previsão é de que a obra possibilite a criação de 188 vagas, além de melhorias no pavilhão de trabalho dos apenados, na área de espera de visitantes e no pórtico de entrada.

A obra conta com recursos do programa estadual “Avançar nos Sistemas Penal e Socioeducativo”, lançado em novembro. Com um custo de R$ 13 milhões, os serviços ficarão a cargo da empresa Verdi Sistemas Construtivos. O prazo de conclusão é de 150 dias após o recebimento da ordem de início.

O contrato foi assinado pelo vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, pelo secretário de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo, Mauro Hauschild, pelo secretário de Obras e Habitação, José Luiz Stédile, pelo superintendente dos Serviços Penitenciários, José Giovani Rodrigues de Souza, e pelo representante da Verdi, Henrique Deboni. O governador Eduardo Leite participou por videoconferência.

Manifestações

– Eduardo Leite: “Além do aumento de vagas, o investimento garante a ampliação do espaço de trabalho dos apenados, possibilitando capacitação e geração de renda. Temos o papel de proporcionar condições para que as pessoas sejam reinseridas no mercado de trabalho quando retornarem ao convívio social”.

– Ranolfo Vieira Júnior: “A ampliação de vagas é mais um passo, já dentro do nosso programa ‘Avançar’, para dar início a uma ‘virada de chave’ na realidade do sistema penal gaúcho”.

– Mauro Hauschild: “A ampliação de 890 metros quadrados no pavilhão de trabalho garantirá com ainda mais eficiência que os apenados não só cumpram sua pena, mas tenham oportunidade de gerar renda e ter aprendizado. Além disso, a qualidade do acesso também visa a um melhor atendimento aos familiares”.

(Marcello Campos)

