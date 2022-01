Rio Grande do Sul Recuperado do coronavírus, governador gaúcho já pode retomar agenda de atividades presenciais

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2022

"Eu sou gay, e sou um governador gay. Não sou um 'gay governador'", declarou em entrevista à Pedro Bial Foto: Palácio Piratini Chefe do Executivo gaúcho trabalhou durante quatro dias em sistema remoto. (Foto: Maurício Tonetto/Palácio Piratini) Foto: Palácio Piratini

Em nova mensagem postada no Twitter, o governador gaúcho Eduardo Leite anunciou neste sábado (15) o encerramento da quarentena iniciada quatro dias antes, quando recebeu teste positivo para coronavírus. Durante o período ele se manteve trabalhando em sistema remoto, na ala residencial do Palácio Piratini, no Centro Histórico de Porto Alegre.

O novo protocolo de isolamento social recomendado pelo Ministério da Saúde para casos assintomáticos ou com sintomas leves de covid libera o paciente do isolamento no quinto dia, com aplicação de teste do tipo RT-PCR ou antígeno. Com isso, o chefe do Executivo estadual já pode retomar atividades presenciais a partir deste domingo (16).

“Com teste negativo e cumprido o período sem febre ou sintomas graves, encerro hoje o meu isolamento em função da covid. Obrigado a todos pelas mensagens!”, escreveu Eduardo Leite em sua conta na rede social.

Em apenas duas semana desde o começo do ano, outros cinco governadores já foram infectados pelo coronavírus: Flávio Dino (Maranhão), Cláudio Castro (Rio de Janeiro), Ratinho Junior (Paraná), Helder Barbalho (Pará) e Carlos Moisés (Santa Catarina).

Reincidente

Eduardo Leite já havia sido infectado em julho de 2020, quando as vacinas contra covid ainda não estavam disponíveis. Na ocasião, ele manifestou sintomas leves da doença e continuou trabalhando à distância, em quarentena na sede do governo, onde mora desde janeiro de 2019, quando assumiu o cargo.

O caso mais recente, um ano e meio depois, foi comunicado na noite de terça-feira passada (11), também por meio do Twitter. Ele havia se submetido a exame RT-PCR e cancelado compromissos presenciais desde a tarde, quando soube que o seu namorado – com quem estivera pessoalmente no início da semana – estava infectado.

“Acabo de receber o resultado do teste: positivo para covid”, escreveu na rede social. “Já estou isolado e assim permanecerei nos próximos dias, seguindo todas as recomendações médicas. Estou bem, sem sintomas e seguirei trabalhando firme pelo Rio Grande do Sul, por meio meio virtual. Obrigado a todos pelas manifestações de apoio.”

A confirmação do contágio impediu que o governador recebesse a terceira dose de vacina nesta semana. Ele terá que esperar quatro semanas para se submeter ao reforço de imunização, de acordo com orientação técnica.

Ele iniciou em agosto de 2020 seu relacionamento com o médico capixaba Thalis Bolzan, 29 anos e residente em São Paulo. O político tucano assumiu publicamente a sua homossexualidade um ano depois, em entrevista no programa do jornalista Pedro Bial na Rede Globo.

Eduardo Leite foi eleito em 2018 com 53,6% dos votos. Ele completará 37 anos no dia 10 de março, o que o torna o governador mais jovem em exercício no Brasil. Também foi prefeito de Pelotas entre 2013 e 2016 e, antes disso, secretário municipal, vereador e presidente da Câmara Municipal da cidade, localizada na Região Sul do Estado.

(Marcello Campos)

