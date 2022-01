Rio Grande do Sul Governador do Estado anuncia novo secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2022

Alsones Balestrin assumirá o cargo na quarta-feira (19). (Foto: Divulgação)

O próximo titular da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia será o ex-pró-reitor Acadêmico da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) Alsones Balestrin. A escolha foi anunciada pelo governador Eduardo Leite nesta sexta-feira (14/1). O secretário Luís Lamb, que esteve à frente da pasta desde o início da gestão, anunciou, na última semana, sua saída do governo.

A cerimônia de posse deve ocorrer na quarta-feira (19), em horário a ser definido.

“Mais uma vez, agradeço ao Lamb pelo trabalho e pela dedicação durante esses três anos de governo, em especial a atuação incansável durante a pandemia de coronavírus. Agora, tenho certeza de que o professor Balestrin está totalmente entrosado com a política de inovação do Estado e que tem a capacidade, o conhecimento e as relações com a academia e a iniciativa privada para garantir que o Estado mantenha a política de inovação no centro da estratégia de desenvolvimento”, destacou Leite.

“Estou muito honrado com o convite do governador para assumir a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia. Será uma grande satisfação poder dar continuidade ao brilhante trabalho realizado pelo secretário Lamb e por toda a sua equipe. Darei meu melhor para que a inovação, a ciência e a tecnologia sejam vetores de desenvolvimento, de geração de riqueza e de qualidade de vida para todos os gaúchos”, disse Balestrin.

Balestrin foi pró-reitor Acadêmico da Unisinos durante 12 anos. É um dos co-fundadores da Aliança pela Inovação UFRGS-PUCRS-Unisinos e do Pacto Alegre, acordo entre instituições de ensino, governo, iniciativa privada e sociedade civil para estimular o empreendedorismo colaborativo.

Currículo

Alsones Balestrin tem dupla titulação de doutor, em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e em Ciência da Informação e Comunicação pelo Instituto de Comunicação e Tecnologias Digitais da Universidade de Poitiers/França. Fez estágio pós-doutoral em Administração na Escola de Altos Estudos Comerciais, HEC/Montreal-Canadá. É mestre em Administração pela UFRGS e bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI). Tem formação e certificação de Conselheiro de Administração pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).

Na Unisinos, onde leciona há mais de 20 anos na Escola de Administração, foi pró-reitor Acadêmico (2017-2022) e diretor de Pesquisa e Pós-Graduação (2009-2017). Desde 2007 é professor convidado do Instituto de Administração de Empresas da Universidade de Poitiers/França. É Bolsista de Produtividade do CNPq (PQ1D) e autor de livros e artigos nacionais e internacionais sobre o tema de estratégia, tecnologia e inovação. Atuou em diversas organizações como conselheiro de administração e outras posições executivas. Foi um dos co-fundadores da Aliança pela Inovação UFRGS-PUCRS-Unisinos e do Pacto Alegre.

