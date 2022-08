Porto Alegre Assinado contrato para expansão do serviço de bike compartilhada, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2022

Serão mil bicicletas compartilhadas em 100 locais Foto: Brayan Martins/PMPA Serão mil bicicletas compartilhadas em 100 locais. (Foto: Brayan Martins / PMPA ) Estação Bike Poa Local: Rua da República Foto: Brayan Martins/ PMPA Foto: Brayan Martins/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre e a Tembici (M1 Transportes) assinaram nesta segunda-feira (22), o contrato para expansão do Bike POA, que dobrará o sistema atual. Serão mil bicicletas compartilhadas e 100 estações, sendo que 91 estão liberadas para implantação e outras nove passam por uma última análise dos locais. A assinatura foi por um ano com possibilidade de renovação por mais cinco anos.

“A expansão desse serviço é muito importante, pois irá chegar em áreas que antes não ofereciam essa opção. Queremos assinar outros contratos como este e ampliar ainda mais o serviço para que quem quiser usar a bicicleta, seja para lazer ou para ir ao trabalho”, destaca o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

Além das localizações atuais, o projeto chegará a novas áreas, como Ipanema, Tristeza, Bento Gonçalves, Parque Germânia e 4º Distrito até o segundo semestre de 2023. Em 2022, a operação na Capital cresceu 17%, em número de viagens, quando comparado a 2021.

“Já registramos no Bike POA mais de 3 milhões de viagens. Em Porto Alegre, 77% dos nossos usuários utilizam o sistema para deslocamentos do dia a dia. Com a expansão, os usuários também contarão com bicicletas elétricas que facilitam trajetos mais longos e em diferentes relevos”, ressalta o diretor de negócios da Tembici, Gabriel Reginato.

