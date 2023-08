Rio Grande do Sul Assinado decreto para estimular indústria de etanol no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2023

Eduardo Leite, Gabriel Souza e o secretário Ernani Polo se reuniram com empresários do setor no Caff Foto: Grégori Bertó/Secom

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com o objetivo de incentivar a produção de etanol no Estado, o governador Eduardo Leite assinou, nesta quinta-feira (03), um decreto ampliando a possibilidade de uso de créditos presumidos de ICMS aos produtores do combustível submetidos ao regime monofásico.

A assinatura ocorreu em solenidade no Centro Administrativo Fernando Ferrari, com a presença do vice-governador, Gabriel Souza, e do secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, além de empresários ligados ao setor.

A alteração permite a utilização do benefício também para o etanol anidro, utilizado na mistura obrigatória na gasolina. Desde 2021, o Rio Grande do Sul conta com o programa Pró-Etanol, que concede créditos para o etanol produzido localmente.

“Com o decreto, vislumbramos um ciclo virtuoso para o setor. Estamos estimulando os investimentos em plantas industriais que possam fazer o processamento do combustível, aumentando a geração de empregos”, explicou Leite. “Além disso, reforçamos o compromisso do governo com a agenda ambiental por meio da economia de baixo carbono e da redução de emissões.”

O governador ressaltou ainda que o decreto vai estimular a produção das culturas de inverno que são utilizadas na indústria de etanol, o que fortalece a cadeia produtiva e gera mais empregos. Leite destacou também que o movimento do governo de ampliar a possibilidade de créditos presumidos só foi possível devido ao ajuste das finanças do Estado.

“Conseguimos reequilibrar as contas para que possamos superar as dificuldades históricas que o Estado enfrenta. Mas o que vai ser decisivo para o futuro é o crescimento econômico para poder gerar riqueza, empregos e qualidade de vida. Hoje, temos uma agenda de desenvolvimento que nos permite projetar esse futuro”, afirmou o governador.

2023-08-03