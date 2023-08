Grêmio Lucas Besozzi e João Pedro são apresentados oficialmente no Grêmio

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2023

João Pedro (D) e Lucas Besozzi foram contratados para reforçarem o Tricolor na temporada de 2023 Foto: Lucas Uebel/Grêmio João Pedro e Lucas Besozzi, contratados para reforçarem o Tricolor na temporada de 2023 Foto: Lucas Uebel/Grêmio

No início da tarde desta quinta-feira (03), no auditório do CT Luiz Carvalho, o Grêmio apresentou, de forma oficial, os atacantes João Pedro e Lucas Besozzi, contratados para reforçarem o Tricolor na temporada de 2023.

João Pedro recebeu das mãos do vice de futebol, Antônio Brum, a camisa número 11, enquanto Besozzi utilizará a número 22. Brum destacou o desejo dos jogadores em atuar no Clube e falou do trabalho realizado pelo departamento para fechar a negociação: “São atletas que vem agregar pro nosso ataque e serão muito importantes ao longo da temporada”, disse.

João Pedro, que vem do futebol turco e é naturalizado italiano, falou da importância de retornar ao Brasil: “Voltar pro Brasil é um passo importante pra minha carreira, ainda mais vindo para um clube como o Grêmio. Pra mim é uma honra, um prazer vestir essa camisa e escolher o Grêmio foi muito fácil”, revelou.

Já o argentino Besozzi, contratado junto ao Lanús, mencionou a alegria em atuar ao lado de Luis Suárez e relembrou a decisão da Libertadores de 2017 quando esteve presente no jogo da grande final, na Argentina: “Vir para um clube tão grande como o Grêmio é um salto muito importante na minha carreira, espero corresponder e ajudar meus companheiros”, resumiu.

2023-08-03