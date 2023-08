Grêmio Goleiro Caíque assina com o Grêmio

Atleta era destaque na meta do Ypiranga de Erechim Foto: Grêmio/Divulgação

O goleiro Caíque, 26 anos, é o novo reforço do Tricolor para temporada de 2023. O Grêmio adquiriu 100% dos direitos econômicos do atleta com preferência de renovação. Ele assinou contrato até 31 de dezembro deste ano e será apresentado oficialmente logo após o treino da manhã desta sexta-feira (04).

Natural de Salvador/BA, Caíque Luiz Santos da Purificação iniciou na futebol nas categorias de base do Bahia, mas tem como clube revelador o Vitória, onde permaneceu de 2016 a 20021 conquistando o Bicampeonato Baiano de 2016/2017.

Sua ascensão meteórica culminou com a convocação para defender a Seleção Brasileira Sub-20 na disputa do Sul-Americano da categoria no Equador, em 2017. Em 2020, Caíque foi emprestado ao CSA/AL e depois teve passagens pelo futebol do Chipre e dos Estados Unidos.

Em janeiro deste ano, ele foi anunciado como reforço do Ypiranga, de Erechim, para disputa do Gauchão e da Série C. Defendendo a camisa do Canarinho, Caíque foi um dos destaques da equipe no Estadual despontando exatamente na semifinal contra o Grêmio, quando defendeu uma penalidade máxima cobrada por Suárez no jogo de ida, no Colosso da Lagoa.

O goleiro chegou na quarta-feira (02) no CT Luiz Carvalho, realizou os exames médicos e assinou contrato.

Nome: Caíque Luiz Santos da Purificação

Posição: Goleiro

Nascimento: 31/07/1997

Local: Salvador/BA

Clubes: Vitória/BA, CSA/AL, Ermis Aradippou/CYP, Rochester NY/EUA e Ypiranga/RS

Títulos: Campeão Baiano 2016 e 2017 (Vitória)

