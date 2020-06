Porto Alegre Assinado o contrato para a modernização da iluminação pública em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Modelo de parceria vai gerar economia de R$ 10 milhões ao ano para os cofres da administração municipal Foto: Eduardo Beleske/Arquivo/PMPA Modelo de parceria vai gerar economia de R$ 10 milhões ao ano para os cofres da administração municipal. (Foto: Eduardo Beleske/Arquivo/PMPA) Foto: Eduardo Beleske/Arquivo/PMPA

O prefeito Nelson Marchezan Júnior e o diretor-executivo da concessionária IPSul – vencedora da PPP de iluminação pública de Porto Alegre –, Claudio Luiz Abreu, assinaram na quarta-feira (17) o contrato para modernização e manutenção de 100% do parque tecnológico de iluminação da Capital, válido até 2040.

Agora, o desafio é aprovar o plano de transição operacional e dar início à implantação do sistema para lâmpadas de LED, conforme anunciado em videoconferência transmitida pelas redes sociais. “Nosso desafio será mapear um trajeto de grande circulação de veículos, pedestres e transporte coletivo em diferentes regiões da cidade para iniciar um projeto piloto. Vamos estudar avenidas para começar esses testes e a cidade poder acompanhar. Essa entrega vai escrever um novo futuro para a nossa cidade”, afirmou Marchezan.

Gestora dos serviços de iluminação de Porto Alegre pelos próximos 20 anos, a IPSul arrematou a primeira PPP do Rio Grande do Sul em leilão realizado pela prefeitura de Porto Alegre em agosto, na sede da Bolsa de Valores (B3), em São Paulo, considerado o mais concorrido já realizado pela B3. O modelo de parceria vai gerar economia de R$ 10 milhões ao ano para os cofres da administração municipal, investimentos projetados de R$ 400 milhões ao longo da execução do contrato e mais segurança para os 1,5 milhão de porto-alegrenses que moram do Centro à periferia da Capital.

“É uma transformação para todos os porto-alegrenses e vai ficar de legado, por meio de um contrato de 20 anos de investimentos e manutenção desses serviços com qualidade. Faz parte de uma visão de governo para promover reformas estruturantes ao futuro da cidade. Neste momento de pandemia, isso tem outro significado: todos nós estamos buscando entender os impactos de uma nova realidade, no Brasil e no mundo, e buscando alternativas para a atividade econômica perdurar e superar isso”, afirmou Marchezan.

Segundo o secretário municipal de Parcerias Estratégicas, Thiago Ribeiro, hoje, 6% do parque de iluminação da cidade tem tecnologia LED. “Quando chegarmos aos 100%, vamos gerar uma economia estimada em quase 50% com o serviço. E essa economia vai ser redirecionada a outras áreas, otimizando o uso do recurso público”, explicou.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre