Por Redação O Sul | 18 de junho de 2020

Foto: Anselmo Cunha/PMPA

Os cerca de 5 mil alunos atendidos nas escolas municipais de educação infantil de Porto Alegre serão beneficiados com a distribuição de alimentos in natura – ovos, frutas, legumes e verduras. A prefeitura iniciou nesta semana a segunda entrega de gêneros alimentícios às instituições de ensino, que, devido à suspensão das aulas por conta da pandemia de coronavírus, serão repassados às famílias das crianças para garantir as refeições que seriam feitas na escola.

No total, são 83,3 toneladas de hortifrutigranjeiros. “Cada escola, junto com seu conselho escolar, define os critérios para a organização do cronograma e da logística de distribuição, considerando a sua realidade”, destaca o secretário municipal de Educação, Adriano Naves de Brito.

O kit de hortifrutigranjeiros contém dois quilos de batata doce, dois quilos de batata inglesa, um quilo de cenoura, um quilo de beterraba, quatro quilos de laranja, três quilos de maçã, três quilos de moranga, dois quilos de repolho roxo e uma dúzia de ovos.

As escolas também receberam materiais com dicas e sugestões de receitas e sobre higiene de hortifrutigranjeiros, que podem ser divulgados aos pais ou responsáveis.

Em maio, a Secretaria Municipal da Educação entregou um total de 81,7 toneladas de alimentos não perecíveis para as famílias das crianças.

