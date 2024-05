Porto Alegre Show “Música Popular Gaúcha” é destaque na programação cultural desta quinta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Cantora Loma é uma das atrações anunciadas. (Foto: Arquivo/O Sul)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Comemorando os 42 anos de sua primeira edição, o show coletivo “MPG – Música Popular Gaúcha” terá uma apresentação especial a partir das 20h desta quinta-feira (2) em Porto Alegre. Quase 20 artistas gaúchos estarão no palco do reinaugurado Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República nº 564, bairro Cidade Baixa). Ingressos à venda no site sympla.com.br.

Dentre as atrações confirmadas estão veteranos e novatos. A lista inclui Nelson Coelho de Castro, Loma, Gelson Oliveira, Zé Caradípia, Vitor Hugo, Isabela Fogaça, Nando Gross, Pirisca Greco, Andréa Cavalheiro, Paysanos Trio, Edu Meirelles, Saulo Fietz, Mariana Stedele, Pedro Longes, Tiago Ferraz, Vini Brum e Tatiéli Bueno.

Era uma vez…

Em 1981, o produtor gaúcho Ayrton dos Anjos levou um grupo de artistas ligados ao nativismo para uma temporada de shows no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro. O sucesso da iniciativa despertou o interesse dos responsáveis pela instituição carioca sobre o que mais havia na cena musical do Rio Grande do Sul. Ayrton foi rápido no gatilho: “Tem a música popular gaúcha, a MPG”.

Ele se referia a uma geração de nomes como Nelson Coelho de Castro, Bebeto Alves, Nei Lisboa, Yoli, que despontavam desde o final da década de 1970 (ou antes, a exemplo dos irmãos Kleiton e Kledir Ramil, Raul Ellwanger, Loma, Jerônimo Jardim, Yoli e tantos outros). Em comum, um trabalho autoral urbano, em permanente diálogo com referências locais, regionais e mundiais, conquistando um público fiel.

Em outubro de 1982, um grupo de artistas porto-alegrenses se uniu a uma turma que já estava no Rio de Janeiro (incluindo Geraldo Flach, Pery Souza, Galileu Arruda, Mauro Kwitko e Berenice Azambuja). Um dos frutos foi o espetáculo “Música Popular Gaúcha”, com direção de Ayrton dos Anjos e coordenação de Carlinhos Hartlieb, lotando o Teatro João Caetano durante uma semana.

O mesmo show foi reprisado na capital gaúcha naquele ano e circulou por outras cidades. Desde então, outras edições foram realizadas e o espetáculo rendeu até mesmo um disco, com a participação de nomes que surgiam na época. Vários dos artistas originais continuam firmes e fortes, com carreiras sólidas e discos essenciais – muitos dos quais podem ser conferidos nas principais plataformas de streaming ou no site youtube.com.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/show-musica-popular-gaucha-e-destaque-em-porto-alegre-nesta-quinta/

Show “Música Popular Gaúcha” é destaque na programação cultural desta quinta-feira em Porto Alegre

2024-05-01