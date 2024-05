Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre determina fechamento das comportas do Cais Mauá e decreta situação de emergência

Por Redação O Sul | 1 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











O DMAE irá começar o fechamento das comportas a partir das 8h desta quinta-feira. Foto: Mateus Raugust/PMPA O DMAE irá começar o fechamento das comportas a partir das 8h desta quinta-feira. (Foto: Mateus Raugust/PMPA) Foto: Mateus Raugust/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Porto Alegre determinou na noite desta quarta-feira (1º), o fechamento das comportas do Cais Mauá. A aferição mais recente foi de 2,01 metros no Centro Histórico – onde a cota de alerta é de 2,5 metros, e de inundação é de 3 metros. A região das Ilhas, que será o foco das ações do município nas próximas horas, é consideravelmente mais baixa – apresentando cota de alerta em 2 metros, e de inundação na casa dos 2,2 metros.

De maneira preventiva, o Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) irá começar o fechamento das comportas a partir das 8h desta quinta-feira (2) e pretende finalizar o fechamento de todas as comportas até às 12h, podendo ou não se estender até às 14h.

A medida, definida em conjunto com os órgãos de pronta-resposta no Centro Integrado de Coordenação de Serviços (Ceic-POA), tem como base as previsões de elevação do nível do Guaíba nos próximos dias.

“Nossa solidariedade a todos os gaúchos que estão sendo atingidos por mais uma forte enchente. É um momento muito delicado. Estamos dando atenção a todas as regiões da cidade, em especial às Ilhas, que deve ser muito impactada pela cheia que se avizinha”, disse o prefeito Sebastião Melo.

A Defesa Civil e Procuradoria-Geral do Município (PGM) vão editar um decreto de situação de emergência de nível 2. O instrumento permite que o Executivo solicite e receba recursos, de forma facilitada, das esferas estadual e federal – além de autorizar o município a mobilizar todos os órgãos nas ações necessárias.

“É de suma importância que as pessoas compreendam que devem buscar um lugar seguro – seja a casa de familiares, ou as estruturas da prefeitura. Já as famílias que estão longe das áreas de risco devem priorizar ficar nas suas residências”, ressalta o coordenador da Defesa Civil de Porto Alegre, Evaldo Rodrigues de Oliveira Júnior.

O órgão manterá um posto de comando no bairro Arquipélago. A estrutura será instalada próxima à colônia de pescadores Z5, onde dois ônibus da Carris permanecerão de prontidão para realizar o traslado das famílias em necessidade de acolhimento.

A Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), que já tem 29 pessoas abrigadas temporariamente no bairro Restinga, conta também com uma estrutura pronta para uso no bairro Ponta Grossa. O órgão trabalha na definição de um terceiro espaço de acolhimento para a população impactada pelas chuvas.

O Gabinete da Causa Animal (GCA) trabalha para ampliar o número de vagas contratadas emergencialmente pela prefeitura em abrigos.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (Smed), as aulas na rede municipal estão canceladas nesta quinta. As escolas manterão regime de plantão para informações e acolhimento de quem necessitar.

Conforme a prefeitura, a população pode contribuir com doações de itens de cama (colchões e lençóis de solteiro, fronhas), produtos de higiene e limpeza (sabonetes, escova e pasta de dente, papel higiênico, shampoo, toalhas de banho) água, copos plásticos e ração para cães e gatos.

O ponto de coleta é o depósito da Defesa Civil Municipal, localizado na rua La Plata, 693. Os itens serão recebidos entre a quinta e sexta-feira (3), das 9h às 12h e entre 13h30 e 18h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/prefeitura-de-porto-alegre-determina-fechamento-de-comportas-do-cais-maua-e-decreta-situacao-de-emergencia/

Prefeitura de Porto Alegre determina fechamento das comportas do Cais Mauá e decreta situação de emergência

2024-05-01