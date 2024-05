Rio Grande do Sul Chuvas no Rio Grande do Sul: confira os pontos com bloqueio parcial ou total em estradas gaúchas

Por Redação O Sul | 1 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Condutores devem ter atenção redobrada aos pontos de bloqueios total ou parcial. Foto: PRF/DIvulgação Condutores devem manter atenção redobrada nos trechos críticos. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: PRF/DIvulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os condutores que trafegam pelas estradas do Rio Grande do Sul devem ter atenção redobrada aos pontos de bloqueios total ou parcial e água na pista em vários trechos. As fortes chuvas que atingem o Estado desde a segunda-feira (29) provocaram até o momento a morte de dez pessoas e diversos transtornos como queda de barreiras de ponte, falta de água e luz.

Rodovias Estaduais – Bloqueios totais

ERS-030

No km 3, em Caraá, ponte de acesso ao município totalmente bloqueada. O acesso ao município é feito por via secundária, 100m antes da ponte. O local está sinalizado.

ERS-115

No km 39, em Gramado, bloqueio total por queda de barreira.

ERS-122

No km 28, em Bom Princípio, água sobre a pista.

No km 32, em Bom Pincípio, pista submersa.

No km 39, em São Vendelino, queda de barreira.

No km 42, em São Vendelino, bloqueio total por erosão no asfalto.

No km 104, em Flores da Cunha, via bloqueada por queda de barreira.

No km 115, queda de barreira.

No km 155, em Ipê, água sobre a pista.

ERS-124

No km 7, em Pareci Novo, por pista submersa.

ERS-128

No km 27, em Teutônia, ponte foi interditada por motivos de segurança.

ERS-129

No km 12, em Bom Retiro do Sul/Estrela, pista submersa.

No km 19, em Bom Retiro do Sul/Estrela, pista submersa.

No km 46, em Bom Retiro do Sul/Estrela, pista submersa.

No km 50, em Colina, pista submersa.

No km 53, em Colina, pista submersa.

No km 66, no acesso a Roca Sales, bloqueio total por água sobre a pista.

No km 78, em Encantado, bloqueio total por deslizamento de terra.

ERS-130

No km 18, em Venâncio Aires, água na pista.

No km 38, em Venâncio Aires, por erosão na pista.

No km 87, em Arroio do Meio, queda de barreira.

No km 94, em Encantado, bloqueio total por queda de barreira.

ERS-149

No km 92, em Restinga Seca, pista submersa

RSC-153

No km 303, em Santa Cruz do Sul, bloqueio total por deslizamento de terra.

ERS-240

No km 29, em Portão, alagamento da pista.

RSC-287

No km 5, em Dilermando de Aguiar, pista submersa.

No km 104 ao 110, em Vera Cruz, pista submersa, cedendo no km 7.

No km 137, em Candelária, ponte cedeu.

No km 155, em Novo Cabrais, ponte interditada.

No km 190, em Restinga Seca, desmoronamento e pista submersa.

No km 196, em Restinga Seca, desmoronamento e pista submersa.

No km 202, em Restinga Seca, desmoronamento e pista submersa.

No km 219, em Santa Maria, pista submersa.

No km 227, em Santa Maria, queda de ponte e água na via.

No km 231, em Santa Maria, queda de ponte e água na via.

No km 232, Restinga Seca, desmoronamento e pista submersa.

ERS-332

No km 3, em Encantado, bloqueio total por queda de barreira.

Em Doutor Ricardo, km indefinido, bloqueio total por queda de barreira.

ERS-347

No km 23, em Sobradinho, queda de ponte.

ERS-348

No km 32 ao 37, em Faxinal do Soturno, a queda da cabeceira da ponte causa bloqueio.

No km 60, em Agudo, pista submersa.

No km 64, em Agudo, pista submersa.

ERS-357

No km 48, em Lavras do Sul, ponte foi interditada por motivos de segurança.

ERS-400

No km 18, em Candelária, via bloqueada por queda de barreira.

ERS-401

No km 18, em Charqueadas, buraco na via.

ERS-403

No km 54, em Cachoeira do Sul, pista submersa.

ERS-409

Do km 0 ao 1,2, em Santa Cruz do Sul, água sobre a pista.

No km 12, em Santa Cruz do Sul, pista submersa.

ERS-412

Em Santa Cruz do Sul, no km 13, pista submersa.

Do km 5 ao km 9, há restrição para veículos pesados e bloqueio total à noite.

ERS-419

No km 12, em Teutônia, água sobre a pista

ERS-421

No km 18, em Forquetinha, bloqueio total em razão de água sobre a pista.

ERS-422

No km 64, em Venâncio Aires, água sobre a pista.

ERS-431

Nos km 7 e 8, em Bento Gonçalves, deslizamento e queda de árvores.

No km 22, na divisa entre Bento Gonçalves e São Valentim do Sul, bloqueio total da ponte sobre Rio Taquari, entre os dois municípios, que desabou no ano passado.

ERS-444

No km 30, em Santa Tereza, queda de barreira.

ERS-446

No km 5, em Carlos Barbosa, via bloqueada por queda de árvore.

No km 12, em Carlos Barbosa, via bloqueada por queda de barreira.

RSC-453

No km 12, em Pinto Bandeira, ponte interditada.

No km 75, em Boa Vista do Sul, bloqueio total devido à queda de barreira.

No km 112, em Farroupilha, deslizamento de terra e árvore.

No km 157, em Caxias do Sul (Fazenda Souza), bloqueio para conserto de adutora de barragem que rompeu.

RSC-471

No km 102, em Santa Cruz do Sul, pista submersa.

ERS-481

No km 164, entre Cerro Branco e Sobradinho, cabeceira da ponte desmoronando.

VRS-502

No km 9, em Cachoeira do Sul, pista submersa.

ERS-511

No km 4, em Arroio Grande, pista submersa.

No km 8, queda de barreira em Santa Maria.

ERS-630

No km 80, em Passo do Pedroso, pista submersa.

No km 85, em São Gabriel, pista submersa.

No km 91, em São Gabriel, pista submersa.

VRS-805

No km 20, em Toropi, desmoronamento de cabeceira de ponte e pista submersa.

VRS-817

No km 10, em Alto Alegre, erosão na pista.

VRS-826

No km 2,5, em Feliz, queda de barreira.

No km 11, em Feliz, queda de barreira.

VRS-868

No km 4, em Taquari, água sobre a pista.

Rodovias Estaduais – Bloqueios parciais

ERS-122

No km 36, em Bom Princípio, bloqueio parcial devido a pista submersa.

No km 93, em Flores da Cunha, erosão do asfalto causa bloqueio parcial. O local está sinalizado.

ERS-129

No km 72, em Encantado, bloqueio parcial por pista submersa.

RSC-287

No km 230, em Santa Maria, pista submersa causa bloqueio parcial.

ERS-431

No km 25, em São Valentim do Sul, a via está parcialmente bloqueada pois a pista cedeu devido erosão.

ERS-446

No km 14, em Carlos Barbosa, bloqueio parcial devido a queda de árvore.

ERS-453

No km 57, em Westfália, queda de barreira causa bloqueio parcial.

No km 63, em Westfália, queda de barreira causa bloqueio parcial.

No km 69, em Westfália, queda de barreira causa bloqueio parcial.

No km 73, em Boa Vista do Sul, queda de barreira.

ERS-481

No km 3, em Sobradinho, por deslizamento de barreira.

ERS-491

No km 5, em Marcelino Ramos, Daer liberou trânsito em meia pista.

Bloqueios rodovias federais

BR 116 km 93 – Campestre da Serra – Água sobre ponte do rio das Antas

BR 116 km 107 – Caxias do Sul – Queda de barreira

BR 116 km 161 – Caxias do Sul – Queda de barreira

BR 116 km 170 – Caxias do Sul – Queda de barreira

BR 116 km 191 – Picada Café – Queda de barreira

BR 116 km 181 – Nova Petrópolis – Bloqueio preventivo devido à alagamentos

BR 158 km 306 – Itaara – Desmoronamento de talude Parcial

BR 290 km 132 – Eldorado do Sul – Rompimento de galeria pluvial

BR 386 km 249 – 342 Soledade – Lajeado – Bloqueio preventivo no acesso a Conventos e na interseção com a ERS 332, em Soledade

BR 386 km 354 Estrela – Bloqueio preventivo parcial

BR 392 km 241 – Caçapava do Sul – Bloqueio preventivo na ponte do Pitangueiras sobre o arroio Irapuãzinho

BR 392 km 340 – Santa Maria – Água sobre a pista

BR 392 km 292 – São Sepé – Água sobre a pista

BR 470 km 232 – Carlos Barbosa – Queda de barreira

BR 470 km 242 – Barão – Queda de barreira

BR 470 km 190 – Veranópolis Queda de barreira

BR 470 km 192 – Veranópolis Queda de barreira

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/chuvas-no-rio-grande-do-sul-confira-os-pontos-de-bloqueios-parciais-e-totais-nas-rodovias-do-estado/

Chuvas no Rio Grande do Sul: confira os pontos com bloqueio parcial ou total em estradas gaúchas

2024-05-01