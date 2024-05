Porto Alegre Porto Alegre recebe primeiro lote de vacina contra a dengue nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 1 de maio de 2024

Imunizante japonês Qdenga tem esquema baseado em duas doses, com intervalo de três meses. (Foto: Arquivo/EBC)

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Porto Alegre prevê para esta quinta-feira (2) o recebimento do primeiro lote de vacinas contra dengue. Com um total de 18.225 doses e aplicação a partir da próxima quarta (8), a remessa tem como público-alvo crianças e adolescentes de 10 anos a 15 anos incompletos. O esquema tem por base duas injeções com intervalo mínimo de três meses entre cada uma.

No foco da imunização está reduzir as chances de hospitalização e óbitos por quem contrai a doença, transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. A vacina estará disponível em todos os postos de saúde da rede. As crianças e os adolescentes que receberem a primeira dose nesta etapa terão garantida a segunda para completar o esquema vacinal.

O fármaco enviado pelo Ministério da Saúde é o Qdenga, produzido pelo laboratório japonês Takeda Pharma. Sua ação é tetravalente, oferecendo proteção contra os quatro diferentes vírus da dengue e com eficácia geral de 80,2% a partir de 12 meses após a aplicação da segunda dose.

Estatísticas

Conforme a prefeitura, a expectativa é de que a capital gaúcha receba um total superior a 72 mil doses da Qdenga. O número é bastante próximo do contingente populacional de 10 a 14 anos na cidade (quase 73 mil), conforme dados do censo divulgado em 2022 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A vacina não deve ser feita se a criança ou adolescente apresentar quadro clínico moderado ou grave. Já infecções leves, como resfriado, não impedem a administração da dose.

Se ela tem ou teve diagnóstico confirmado de dengue, deve aguardar seis meses para receber a primeira dose da vacina. Caso a infecção ocorra após essa aplicação inicial, a segunda injeção precisará ser feita pelo menos 30 dias após o início dos sintomas da doença.

Outras cidades

O lote destinado ao Rio Grande do Sul deve chegar a 126.132 doses da vacina, somando-se os envios posteriores. Além de Porto Alegre, seis cidades gaúchas estão na lista dos contemplados: Viamão, Alvorada, Gravataí, Cachoeirinha e Glorinha.

Esse grupo faz parte de um total de 625 municípios de seis Estados (Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Alagoas, Ceará, Piauí, e Sergipe), alguns agora recebendo quantidades do fármaco para completar o esquema vacinal.

A distribuição das quantidades para cada município é determinada com base em critérios como o ranking de casos locais e regionais da doença. Também é levada em consideração a disponibilidade de lotes pela empresa fabricante.

(Marcello Campos)

