Rio Grande do Sul Durante vídeo sobre temporais, prefeita do Interior gaúcho transmite o momento em que ponte é arrastada por correnteza de rio

Por Redação O Sul | 1 de maio de 2024

Flagrante foi registrado em Santa Tereza, no Vale do Taquari(Foto: Reprodução/Redes sociais)

O cenário de destruição causado por mais uma ocorrência de chuva em excesso no Rio Grande do Sul tem sido responsável por imagens impressionantes. Uma das cenas de maior impacto foi registrada pela prefeita Gisele Caumo (PP), de Santa Tereza (Vale do Taquari): ao fazer uma transmissão pelas redes sociais com alerta sobre os riscos das enchentes, ela acabou registrando o momento em que uma ponte era arrastada pela correnteza do Arroio Barramansa.

A estrutura de concreto tinha por finalidade a ligação entre a cidade à vizinha São Valentim do Sul e comunidades do Interior do município. “São Inúmeros problemas causados e que estamos tentando resolver, mas continua chovendo e isso dificulta a situação”, dizia a gestora municipal, quando seu foco de atenção e o do assessor que gravava a “live” com um telefone celular é redirecionado para o cenário ao fundo.

Parte da ponte já havia cedido e a gravação mostrou ao vivo a ruptura total. Poucos segundos depois, a estrutura (na rua Saldanha Marinho) já havia desaparecido em meio ao intenso fluxo de água.

De acordo com informações da Defesa Civil estadual, uma segunda ponte também não resistiu na região. A passarela estava localizada na localidade de Linha Pederneiras, zona rural do município. Equipes ainda avaliam se outras estruturas foram atingidas.

Rio Pardo

Moradores de Rio Pardo (Vale do Rio Pardo) compartilharam cena similar na internet, mostrando a força de uma enxurrada no rio Pardinho causar o desabamento de uma ponte. A estrutura desapareceu sob a água.

Trata-se de um prejuízo material e histórica, afinal a ponte havia sido construída há 201 anos. Desde 2022, apenas pessoas e animais passavam por ali.

Agentes da Defesa Civil do Rio Grande do Sul monitoram o nível do rio Pardo, cujo transbordamento com as chuvas desta semana causou uma série de problemas. Famílias estão sendo retiradas de localidades da região como Travessa do Camargo, Picadinha, Passo da Areia, Várzea dos Pantas e Praça da Ponte.

Situação geral

Às 18h, o terceiro e último boletim divulgado pelo governo gaúcho nessa quarta-feira (1º) contabiliza as seguintes perdas humanas e materiais. São mais de 19 mil gaúchos afetados em 114 municípios, incluindo 31 mortos ou desaparecidos.

Os óbitos ocorreram nas cidades de Paverama (2), Salvador do Sul (2), Pantano Grande (1), Itaara (1), Encantado (1), Segredo (1), Santa Maria (1) e Santa Cruz do Sul (1). Já os 21 indivíduos não encontrados até o momento residem em Candelária (8), Encantando (6), Roca Sales (4), São Vendelino (2) e Salvador do Sul (1).

(Marcello Campos)

