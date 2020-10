Porto Alegre Assinado termo de contrapartidas para construção de nova loja da Havan e supermercado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Loja de Santa Cruz do Sul. Foto: Divulgação Loja de Santa Cruz do Sul. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Município de Porto Alegre e a empresa Edmonton Comércio e Serviços Ltda. firmaram termo de compromisso que estabelece contrapartidas relativas à construção de centro comercial na Zona Norte. Localizado na avenida Assis Brasil, 11.150, o empreendimento contará com 32.343,30 metros quadrados, compreendendo quatro edificações. Um dos espaços será ocupado por uma nova loja da Havan e outro, por um supermercado. Os demais ainda não estão definidos.

O EVU (estudo de viabilidade urbanística) do empreendimento já foi aprovado pela Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade), e o projeto arquitetônico da obra está em fase de análise.

Entre as principais responsabilidades do empreendedor, está a execução de obras de circulação, de acessibilidade e drenagem urbanas.

Conforme o termo, firmado na quarta-feira (21) as obras da nova loja da Havan devem ser concluídas até fevereiro de 2021, e as do supermercado, até julho de 2021. Até esta data, a maioria das contrapartidas deverá estar concluída. Já as obras de drenagem devem ocorrer em duas etapas. A primeira parte está prevista para fevereiro de 2021 e a conclusão, para fevereiro de 2022.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre