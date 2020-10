Porto Alegre Fiscalização apreende 1,5 mil produtos irregulares em Porto Alegre

25 de outubro de 2020

No sábado, agentes da prefeitura estiveram na região central, Orla e Redenção. Foto: SMDE/PMPA No sábado, agentes da prefeitura estiveram na região central, Orla e Redenção. (Foto: SMDE/PMPA) Foto: SMDE/PMPA

A fiscalização da prefeitura percorreu no sábado (24) a região central da cidade, a Orla do Guaíba e o Parque da Redenção para coibir o comércio de mercadorias sem procedência por ambulantes irregulares. Cerca de 1,5 mil itens vendidos de forma ilegal foram apreendidos no entorno do Brique da Redenção. Entre eles, roupas e eletrônicos.

Também foi verificado o cumprimento das medidas de combate ao coronavírus no Parquinho da Redenção e nas bancas. Os expositores do Brique, bem como os do Mercado do Bom Fim, foram orientados quanto às regras. A operação contou com cerca de 30 agentes da Diretoria de Fiscalização da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), com apoio da Brigada Militar.

