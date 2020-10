Rio Grande do Sul Inscrições para estágio no Banrisul estão abertas até quarta-feira

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2020

Estão abertas até a próxima quarta-feira (28) as inscrições para o processo seletivo público de estágio no Banrisul. No total, são 185 vagas e formação de cadastro de reserva para estudantes de vários cursos do ensino superior.

A seleção ocorrerá por meio de prova objetiva online no dia 8 de novembro, no portal www.cieers.org.br.

Podem se inscrever estudantes dos seguintes cursos:

• Ciências Econômicas;

• Ciências Contábeis;

• Administração;

• Ciências Jurídicas e Sociais;

• Arquitetura e Urbanismo;

• Engenharia Civil;

• Cinema;

• Design;

• Publicidade e Propaganda;

• Realização Audiovisual;

• Agronomia;

• Engenharia Agrícola;

• Engenharia Florestal;

• Engenharia Ambiental;

• Estatística;

• Matemática;

• Ciências Atuariais.

O edital do processo seletivo está disponível no site do CIEE-RS, assim como o link para inscrição. Na área de processos seletivos, procurar o Edital nº 01/2020. Mais informações pelo telefone (51) 3363-1000, pelo site www.cieers.org.br, ferramenta Chat On-Line ou pelo e-mail processoseletivobanrisul@cieers.org.br.

