Assintomáticos têm carga viral de coronavírus tão alta quanto a dos pacientes com sintomas, revela pesquisa

Um estudo liderado por pesquisadores da Soonchunhyang University, na Coreia do Sul, isolou 303 pacientes com testes laboratoriais positivos para o novo coronavírus. Eles observaram que os pacientes assintomáticos, mais de 30% do grupo, têm carga viral similar àqueles que apresentam os sintomas durante a Covid-19.

O resultado sugere que todos os infectados, independentemente dos sintomas, são capazes de transmitir a doença. A idade média do grupo isolado foi de 25 anos (22 a 36 anos) e 66,3% eram mulheres. Doze pessoas apresentavam comorbidades – dez tinham hipertensão, uma tinha câncer e outra tinha asma.

O tempo médio de desenvolvimento dos sintomas dos pacientes sintomáticos (193) foi de 15 dias (13 a 20 dias). Após duas semanas do teste positivo, 33,7% dos assintomáticos já apresentaram exame RT-PCR negativo para a Covid-19. Em três semanas, a taxa subiu para 75,2%.

No caso dos pacientes com os sintomas, esses índices foram de 29,6% e 69,9%, também para duas e três semanas da confirmação do vírus, respectivamente.