A Associação Tocantinense de Turismo Receptivo emitiu uma nota de repúdio neste sábado (29) por Carol Nakamura e seu noivo, Guilherme Leonel, terem visitado a região do Jalapão durante a última semana.

De acordo com a nota, eles desrespeitaram um decreto municipal que “determina ação preventiva para o enfrentamento do COVID-19, bem como decreta a suspensão de todas as atividades turísticas, exercidas em áreas públicas ou privadas”.

A nota também demonstrou repúdio pelos profissionais da região que “viabilizaram a realização da expedição sabidamente por todos ser proibida as atividades turísticas e econômicas em todo Parque Estadual do Jalapão, assumindo posição de indiferença para com as agências de turismos, condutores ambientais e guia de turismo, além de todas as comunidades que aqui vivem e subsistem do turismo, e que estão gravemente afetados nesse momento de crise sanitária”.

Para a Quem, Carol garantiu não ter visitado nenhum ponto turístico que esteja fechado na região e que se certificou de todos os locais que poderia ou não visitar.

“Ficamos na casa de um amigo. Para o Tocantins pode vir, para a casa de pessoas também. Todas as fotos que tirei são na casa do meu amigo, na propriedade privada dele. Essas passagens já estavam compradas há mais de um ano e tive que remarcar por causa da pandemia e elas iam vencer, então vim para descansar.”

A atriz também contou ter feito um teste de Covid-19 antes de embarcar e lamentou a situação.

“Isso tudo já foi explicado, mas as pessoas gostam de causar discórdia, são maldosas e gostam de falar do que não sabem. Mas estou bem tranquila em relação a isso. Quero me me digam ou que provem que eu tenha ido a algum ponto turístico fechado no Jalapão.”

Nota de repúdio

“Associação Tocantinense de Turismo Receptivo – ATTR, Associação de Turismo Regional do Jalapão – ATUREJA e Associação Jalapoeira de Condutores Ambientais – AJACA vêm à público manifestar repúdio a exposição e postura da atriz Carol Nakamura (@carol_nakamura) e seu noivo ator Guilherme Leonel (@euguileonel) bem como o Senhor Bruno Coelho.

Conforme foi amplamente divulgado por meio de mídias sociais pelos próprios atores, estiveram na região do Jalapão nos dias 24, 25, 26 de Agosto de 2020 no município de São Félix do Tocantins, todos recepcionados no Fervedouro e Pousada Bela Vista. Fatos estes confirmados pelas notórias publicações em seus respectivos perfis da rede social Instagram.com, desta forma os mesmo violaram total desrespeito e afronta ao vigente Decreto Municipal do Município de São Félix do Tocantins nº 35 / 2020 na qual determina ação preventiva para o enfrentamento do COVID-19, bem como decreta a suspensão de todas as atividades turísticas, exercidas em áreas públicas ou privadas.

Repudiamos veemente a postura desrespeitosa de Carol e Guilherme com o turismo no Jalapão, sendo inclusive usado até serviço de operador de turismo regional para realizar turismo de negócios em tempos de isolamento e total proibição de atividade turística para todos.

Repudiamos ainda os exitosos esforços dos responsáveis por viabilizarem a realização da expedição sabidamente por todos ser proibida as atividades turísticas e econômicas em todo Parque Estadual do Jalapão, assumindo posição de indiferença para com as agências de turismos, condutores ambientais e guia de turismo, além de todas as comunidades que aqui vivem e subsistem do turismo, e que estão gravemente afetados nesse momento de crise sanitária. Todos os evolvidos fomentaram a visitação turística ao Parque Estadual do Jalapão no momento delicado de ajustes e múltiplos esforços para retomada das atividades e árdua implantação dos protocolos de segurança para reabertura em 05/10/2020, nos municípios de Mateiros e Ponte Alta de acordo com a Nota de Esclarecimento veiculada.”