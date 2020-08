Giovanna Lacellotti foi uma das convidadas a comandar o canal de youtube de Giovanna Ewbank, que está afastada de suas atividades desde o nascimento de seu último filho, Zyan. Para quem não lembra, a atriz já namorou o irmão da loira, Gian Luca.

Durante sua participação, Giovanna respondeu comentários dos haters deixados em fotos suas postadas no Instagram. Em um deles, um seguidor a comparou com a cantora Anitta por conta do look usado na ocasião do clique. “Olha, nem que eu quisesse ser uma outra Anitta eu conseguiria. Apesar de muitas pessoas acharem que eu canto por causa da minha voz um pouquinho grossa. Acredito que a pessoa falou isso por causa da roupa que estou, um body bem cavado. Acho chique, acho bonito e a Anitta usa também os dela, acho lindo. Esse comentário não achei de hater, adorei”, disse ela.

Giovanna também rebateu uma seguidora que falou do seu cabelo. “Gata, pinta logo esse cabelo de preto. Não tá legal”, disse a hater. A atriz concordou: “Não está legal mesmo”, completando na sequência: “Fiquei loira platinada, não tem volta, aliás, tem volta, mas a volta é longa, mas ele vai crescer, acabar a quarentena e eu estou linda”.