Ana Paula Arósio tornou-se um dos assuntos mais falados da web ao protagonizar o comercial de um banco, veiculado pela primeira vez nesta semana, durante um intervalo do Jornal Nacional, da TV Globo. Em conversa com Quem, o diretor da peça publicitária, Ian SBF, contou como foi a experiência de trabalhar com a estrela, que estava afastada das telinhas desde 2010.

“A experiência foi ótima! Eu não fazia ideia de como seria porque eu nunca tinha me encontrado com ela. Todos estavam muito curiosos e quando ela chegou, foi incrivelmente divertida, profissional e ainda queria ficar mais tempo no set de filmagem! Ela deixou o trabalho de todo mundo muito mais fácil e, com certeza, mais leve. Além de ter sido impecável”, elogia Ian.

Ele ainda destaca o profissionalismo de Ana Paula e brinca que até pediu para que alguns trechos fossem feitos mais vezes só para prolongar o tempo na presença da atriz.

“Nem dá pra dizer que foi fácil de dirigir porque eu só gritava ação. Ela estava 100% pronta e preparada. Ninguém acreditou que ela tivesse passado tanto tempo sem gravar. Eu pedia pra ela fazer mais de uma vez pra não liberá-la tão rápido (risos)”, conta.

Comercial

O comercial se refere à Ana Paula Arósio, de 45 anos, como “sumida” e “xodó do Brasil”. “Oi gente, voltei!”, diz ela no começo do vídeo. “Bom, agora eu vou voltar porque me desacostumei da civilização”, encerra.

Segundo o jornalista Rafael Pessina, Ana Paula Arósio teria recebido um cachê milionário em libras, já que mora na Inglaterra. Rumores dão conta de que ela tenha ganho 1 milhão de libras, o equivalente a R$ 7,24 milhões de reais. Seu último trabalho na TV foi na série Na Forma da Lei, da Globo, em 2010.