Chadwick Boseman, conhecido por interpretar o rei T’Challa de Pantera Negra, da Marvel, morreu na sexta-feira (28) aos 42 anos. Pelas redes sociais, famosos do Brasil e do exterior lamentaram a perda precoce. Além disso, muitos destacaram o talento que se foi.

Entre eles, seus colegas da saga Os Vingadores deixaram recados emocionados pela morte do ator. Chadwich foi diagnosticado com câncer de cólon em terceiro estágio em 2016 e lutou contra ele nos últimos 4 anos enquanto ele se desenvolveu para um estágio 4. Ele morreu em sua casa ao lado de sua mulher e amigos.

Chris Evans, ator:

“Estou absolutamente devastado. Isso é mais do que doloroso. Chadwick era especial. Um original de verdade. Ele era um artista extremamente engajado e constantemente curioso. Poucos artistas tem tanto poder e versatilidade. Ele ainda tinha muitos trabalhos maravilhosos para criar. Eu sou infinitamente grato pela nossa amizade. Meus pensamentos e orações estão com sua família. Descanse em poder, Rei”.

Mark Ruffalo, ator:

“Tudo o que tenho a dizer é que as tragédias acumuladas este ano só se tornaram mais profundas com a perda de Chadwick Boseman. Que homem e que talento imenso. Irmão, você foi um dos grandes de todos os tempos e sua grandeza estava apenas começando. Descanse no poder, rei”.

Chris Pratt, ator:

“São notícias devastadoras. Estamos torcendo por sua família. O mundo perdeu um talento imensurável e uma ótima pessoa”.

Chris Hemsworth, ator

“Vou sentir sua falta, cara. Absolutamente devastador. Uma das pessoas mais bondosas e genuínas que eu já conheci. Mandando o meu amor e apoio para toda a família. Descanse em paz.”

Angela Bassett, atriz:

“Era para Chadwick e eu estarmos conectados, para sermos uma família. Mas o que muitos não sabem é que nossa história começou muito antes de sua virada histórica como Pantera Negra. Durante a festa de estreia do Pantera Negra, Chadwick me lembrou de algo. Ele sussurrou que, quando recebi meu diploma honorário da Howard University, sua alma mater, ele era o aluno designado para me acompanhar naquele dia. E lá estávamos nós, anos depois como amigos e colegas, curtindo a noite mais gloriosa de todas! Passamos semanas nos preparando, trabalhando, sentando um ao lado do outro todas as manhãs em cadeiras de maquiagem, nos preparando para o dia juntos, como mãe e filho. Estou honrado por termos gostado dessa experiência de círculo completo. A dedicação desse jovem foi inspiradora, seu sorriso contagiante, seu talento irreal. Por isso, presto homenagem a um belo espírito, um artista consumado, um irmão com alma … “você não está morto, mas voou para longe …”. Tudo que você possuía, Chadwick, você deu livremente. Descanse agora, doce príncipe. ”

Brie Larson, atriz

“Chadwick era alguém que emanava poder e paz. Que lutou por muito mais do que só ele próprio. Que tirava um tempo para realmente ver como os outros estavam e te falava palavras encorajadoras quando você se sentia incerto. Eu me sinto honrada de ter as memórias que tenho. As conversas, as risadas. Meu coração está com você e sua família. Você fará muita falta e nunca será esquecido. Descanse em poder e em paz, meu amigo”.

Jeremy Renner, ator

“Chadwick é uma inspiração, um guerreiro com um grande coração que nunca será esquecido. Eu estou profundamente devastado com sua morte. Mandando amor para a família Boseman. Descanse em paz”.

Tom Holland, ator

“Chadwick, você era ainda mais herói fora das telas do que dentro delas. Um exemplo não só para mim no set, mas para milhões de outros ao redor do mundo. Você trouxe alegria e felicidade para tantos e eu tenho orgulho por ter podido te chamar de amigo. Descanse em paz, Chadwick.”

Zoe Saldana, atriz

Descanse em Poder, rei T’Challa. Meu coração está muito pesado nesse momento. Sua morte me abalou de verdade. Eu vou falar de você para os meus filhos para sempre. Você foi um dos homens com mais classe que eu já conheci na minha vida. Foi uma honra ter dividido minutos de tela com você e termos nos encontrado em dias de imprensa. Apesar de nos conhecermos de longe, você sempre deixou uma forte impressão por conta da sua energia, elegância e gentileza. Que o Universo te leve para a sua terra prometida, irmão. Que você finalmente descanse em poder e em paz. Com o pouco que você esteve aqui, deixou um legado incrível.”

Viola Davis, atriz:

“Chadwick, sem palavras para expressar minha devastação por ter perdido você. Seu talento, seu espírito, seu coração, sua autenticidade. Foi uma honra trabalhar ao seu lado, conhecê-lo. Descanse bem, príncipe. Que voos de anjos te cantem ao teu céu descansar. Eu te amo!”.

IZA, cantora:

“Wakanda forever. Descanse em paz, rei!”.

Lázaro Ramos, ator:

“Ele se tornou o rosto de um mundo ideal. O rosto do sonho por uma Wakanda. Queríamos morar lá e sermos liderados por ele. O líder voltou há pouco tempo agora num filme de Spike Lee, ‘5 Bloods’, e também cheio de falas inspiradoras. Chadwick Boseman, que Wakanda te receba de braços abertos. Obrigado por ser nosso Pantera Negra. Obrigado por nos ajudar a sonhar mais um pouco e por sermos um pouco mais orgulhosos de quem somos. Obrigado, continuaremos por aqui a gritar ‘Wakanda forever’ e seu rosto estará junto e continuarei aqui querendo ser o T’challa”.

Erika Januza, atriz:

“Wakanda forever! Inacreditável! Só nos resta o pesar e a gratidão pela representatividade que fez história”.