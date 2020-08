Grazi Massafera, protagonista de “Flor do Caribe”, tem se deliciado com a notícia da volta da novela à faixa das 18h da Globo, nesta segunda-feira (31). A reprise traz lembranças marcantes de quando a atriz viajou com a filha, Sofia, ainda pequena, para destinos que serviram de locação para a obra. Também estão em sua memória os cenários paradisíacos e os figurinos marcantes das gravações à beira-mar:

“O enredo já promete surpreender e prender a atenção do público com o desenrolar da história. Além disso, a fotografia é encantadora e traz cenários paradisíacos do Rio Grande do Norte. Em tempos de pandemia, é um ótimo programa para entreter a família. Eu guardo alguns objetos dessa época. Durante as gravações, eu ganhei um quadro do J. Passos, câmera da novela. É uma graça e está pendurado na sala da casa da minha mãe (Cleuza Soares). Tenho também uma blusinha de crochê, que é uma recordação da Ester.”

O estilo de Ester e de outras personagens que viviam na vila fictícia despertavam inspiração nas seguidoras. Até hoje, qualquer busca por “Ester” de “Flor do Caribe” na web direciona aos crochês e a demais peças parecidas com as que eram usadas na novela. Grazi conta que, quando mais nova, também era influenciada pela moda ditada pelas personagens de TV.

“O trabalho de figurino das novelas é fundamental para a construção do personagem, da sua personalidade… E é ainda mais gostoso quando o público também se identifica. Lembro bem de assistir à Babalu, personagem da Letícia Spiller (em Quatro por quatro, de 1994), e também da Jade, com a Giovanna Antonelli (em O clone), com um anel-pulseira. Eu tenho vários estilos. Eles variam de acordo com o meu estado de espírito. O da Ester é leve, praiano… Eu me identifico bastante. Sempre fui solar, do dia, gosto de estar em contato com a natureza, e esses cenários pedem looks leves como o da personagem.”

Além da trama principal com Ester (Grazi), Cassiano (Henri Castelli) e o vilão Alberto (Igor Rickli), “Flor do Caribe” também mostrava o trabalho de uma ONG que atendia crianças. A trama tocou num tema que gerou discussões fora da novela: o bullying. Um dos meninos da história sofria com comentários de mau gosto de colegas da escola. Ao relembrar o enredo, Grazi comenta que já passou por episódios parecidos na vida real.

“Eu sofria bullying até dentro de casa: do meu irmão, da minha família, porque eu era muito magrela. Me chamavam de Olívia Palito (personagem do desenho Popeye). Já na adolescência, quando eu jogava vôlei, sempre cantavam ‘Loura burra’, do Gabriel, O Pensador. Foi bem na época em que a música estourou”, lembra.

Entre tantas lembranças, Grazi Massafera se recorda também de Sofia, sua filha com Cauã Reymond, frequentando os bastidores. Mas, recentemente, a menina, de 8 anos, passou de espectadora a intérprete. Em breve, ela participará do filme “Pedro”, de Laís Bodansky, protagonizado pelo pai. Grazi conta que a decisão de deixá-la rodar o longa foi tomada com leveza:

“Sofia é uma menina, ela atua brincando. Eu a estimulo a ser criança, brincando o tempo todo, criando histórias e personagens”, diz a mãe.