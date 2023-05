Acontece Associação Gaúcha de Supermercados premiará 40 empresas e personalidades do setor

Grandes nomes do varejo nacional são presença confirmada em noite histórica para o segmento no dia 29 de maio. Foto: Monticello/Shutterstock Foto: Monticello/Shutterstock

Figurar no Ranking Agas é estar na vitrine do setor, um gigante da economia gaúcha responsável por 8,99% do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado. Nesta edição, a Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) entrega 40 premiações na noite do dia 29 de maio, na Casa Perlage Eventos, em Farroupilha, em uma estreia fora da capital gaúcha. O Ranking Agas 2022 vai para 26 empresas, num total de 30 premiações – 20 maiores lojas e 10 prêmios conforme o desempenho em diferentes categorias. Já o Troféu Supermercador reverencia 10 empresários que fizeram história no setor. A festa será brindada com aromas e sabores da Serra Gaúcha numa verdadeira noite italiana.

Adiló Didomênico, Carlos Calcagnotto, João Carlos Oliveira, João Marcelino Zaffari, Neri Dalpozzo, Paulo Afonso Feijó, Vicente Barbizan e Wilson Lora são os personagens supermercadistas que serão homenageados com o Troféu Supermercador, uma distinção que premia a trajetória de empresários que contribuíram decisivamente para o desenvolvimento do setor. Completando o seleto grupo, estão Arlindo De Césaro e Francisco José Zaffari, ambos in memorian, que serão homenageados pela Agas com o Troféu Supermercador – 70 Anos dos Supermercados no Brasil. “O avanço do varejo é fruto da visão e da atitude de gestores como estes. A Agas não poderia deixar de prestar esta justa homenagem, destacando a atuação de cada um destes empresários que nos inspiram diariamente. Vai ser uma grande festa, um grande encontro”, ressalta Antônio Cesa Longo, presidente da Agas.

Em clima de confraternização, a noite também promete fortalecer relações e a própria representatividade do setor, que no dia seguinte, 30 de maio, participa da 57ª Convenção Regional de Supermercados, feira que deverá reunir mais de 80 expositores num encontro para bons negócios. A agenda começa às 9h com a celebração de uma missa no Santuário Diocesano Nossa Senhora de Caravaggio. Após, das 10h às 22h, as atenções estarão voltadas para a feira que ocupa o Centro Municipal de Eventos Mário Bianchi (Pavilhões do Parque Cinquentário, sede da Fenakiwi). Considerada o ‘esquenta’ Expoagas, a feira tem acesso gratuito para todo o varejo, aproximando supermercadistas e atacadistas de marcas fornecedoras de produtos, equipamentos e serviços.

Com uma extensa programação, a Convenção reserva, ainda, espaço para o Polentaço, embalado por músicas italianas, momento em que será realizado o sorteio de uma motocicleta zero quilômetro (Ciclomotor Bull KRC) entre os compradores do evento. As inscrições para a Convenção Regional de Supermercados estão abertas no site da Agas. Interessados em expor podem entrar em contato pelo e-mail comercial@agas.com.br ou pelo telefone (51) 2118.5200.

Paralelo à Convenção, acontece a reunião da diretoria da Agas no Hotel Holiday Inn, além de um encontro do núcleo regional da Serra do Agas Jovem, departamento da associação que congrega mais de 250 sucessores de supermercados com vistas à qualificação e integração de novos líderes do ramo.

