Presidente da Lebes, Otelmo Drebes participará de painel na 10ª FBV

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2023

O empresário será um dos palestrantes no painel “Como criar credibilidade, recorrência e fidelização?”. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Na próxima quinta-feira (25), Otelmo Drebes, presidente do Grupo Lebes, vai estar presente na 10ª edição da Feira Brasileira do Varejo (FBV), que acontece no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre (RS). O empresário será um dos palestrantes no painel “Como criar credibilidade, recorrência e fidelização?”, quando dividirá suas vivências e contar mais sobre o jeito Lebes de fazer varejo.

Ao lado de Otelmo, estarão no palco principal Grandes Resultados, às 16h, o CEO e cofundador da PagBrasil, Ralf Germer, e o vice-presidente da Icatu Seguros e presidente da Rio Grande Seguros, César Saut. Os três executivos irão compartilhar suas experiências e insights sobre a fidelização das marcas, um dos grandes desafios das companhias.

