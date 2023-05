Acontece Hotel Colline de France, em Gramado, é eleito o terceiro melhor hotel do mundo

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2023

A apenas 110km de Porto Alegre, o Colline proporciona uma experiência única para quem nele se hospeda. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Rio Grande do Sul ganha novamente destaque internacional no setor hoteleiro. O TripAdvisor, considerado o maior site de viagens do mundo, divulgou a lista do “Travellers’ Choice 2023”, ranqueando os melhores destinos com base nas experiências dos maiores especialistas no assunto: viajantes reais que já estiveram em cada local.

E na categoria “hotéis” está o Colline de France, uma das maiores sensações da cidade de Gramado, na Serra Gaúcha. O empreendimento conquistou o terceiro lugar mundial, sendo considerado o melhor hotel do Brasil e da América Latina pela terceira vez consecutiva. Em 2021, o hotel já havia alcançado o topo do ranking global. Neste ano, ficou atrás apenas do Rambagh Palace, na índia, e do Ozen Reserve Bolifushi, nas Maldivas, desbancando destinos luxuosos como Paris (França), Nova York (EUA) e Zurique (Suíça), por exemplo.

A apenas 110km de Porto Alegre, o Colline proporciona uma vivência única para quem nele se hospeda, em um cenário exuberante, cheio de charme, elegância e personalidade. Inspirado em toda a sofisticação do Império Francês, o hotel reúne 34 suítes de luxo com decorações únicas que possibilitam distintas experiências aos hóspedes. Absolutamente tudo é pensado para garantir a imersão na realeza: desde a arquitetura, passando pelos móveis esculpidos à mão e folheados em ouro 24 quilates e as roupas de cama de grife, até o cheiro exclusivo que está presente em todos os ambientes, apelidado de “Perfum de Colline”.

Além da tradicional e refinada gastronomia francesa, o hotel se destaca por seus cenários românticos, como o jardim das Buganvílias, e seu centro de bem-estar, que oferece tratamentos terapêuticos e massagens. Inaugurado em novembro de 2018, o Colline de France fica localizado na Rua Vigilante, 400, no bairro Avenida Central, em Gramado.

