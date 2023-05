Acontece Recreio da Juventude premia empresas parceiras do esporte com troféu Destaque

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Clube caxiense entregou o prêmio para as empresas parceiras, elencadas por categorias, como os maiores destinadores de aportes fiscais para os atletas e projetos esportivos Foto: Divulgação Clube caxiense entregou o prêmio para as empresas parceiras, elencadas por categorias, como os maiores destinadores de aportes fiscais para os atletas e projetos esportivos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A noite da última terça-feira (23) foi de homenagens para as 31 empresas reconhecidas com medalhas e com os troféus “Recreio da Juventude – Incentivo ao Esporte 2023”.

Na cerimônia, foram destacadas as cinco principais empresas parceiras do clube, definidas nas categorias de maior aporte de Imposto de Renda, maior aporte de ICMS, maior patrocínio direto, maior recorrência de aportes e ao escritório de contabilidade que mais direciona investimentos.

Com a presença de empresários, contabilistas, autoridades políticas, atletas e diretoria do clube, a homenagem destacou a importância de investimentos na área esportiva, principalmente, pela representatividade com que o Clube está se consolidando no cenário nacional e internacional.

O presidente do Recreio da Juventude, Diego Biglia, destacou a notoriedade do trabalho que está sendo executado pelo clube na formação de atletas.

“O desafio é muito grande. Somos quase 20 mil associados e o esporte olímpico ganhou volume e corpo. Somos um clube formador de atletas e, cada vez mais, estamos nos colocando nessa condição. Nós acreditamos que o esporte transforma. Porque investir em esportes é também investir em educação, em inclusão social, saúde e, principalmente, no futuro”, frisou.

“Essa noite, ficamos muito felizes com o prestígio que tivemos das empresas parceiras do clube. São elas que possibilitam que a gente possa evoluir no esporte e na formação, fundamentais no desenvolvimento das crianças e jovens. Somente no ano passado, nossos atletas participaram de 334 competições, sendo 59 nacionais e 14 internacionais, mais as 72 competições realizadas nas dependências do clube. Nada disso seria possível se não fosse a ajuda dos empresários de Caxias do Sul e região”, destacou Fabiano Toigo, vice-presidente de Esportes.

A empresa Mebrafe – Soluções em refrigeração industrial, foi uma das instituições premiadas com a maior recorrência de aportes. O diretor da empresa, Mario Pontalti, reforçou a importância da destinação correta dos impostos. “A Mebrafe sempre fez a contribuição, porque entendemos que formar atletas é também formar cidadãos. A partir do momento em que soubemos desta legislação, onde permitia que fizéssemos isso, resolvemos aderir. É aquela história, se podemos fazer, então vamos fazer. Como conhecemos bem o Recreio da Juventude, ficamos tranquilos para destinar a uma gestão que saberia bem como utilizar o recurso”, reiterou.

Além das cinco empresas premiadas com os troféus, outras 26 instituições foram agraciadas com medalhas de reconhecimento pela parceria com o Clube.

Clube formador de atletas olímpicos

O Clube Recreio da Juventude é, hoje, o maior polo formador de atletas do interior do Rio Grande do Sul. Além de contar com estruturas olímpicas, equipamentos de ponta e profissionais multidisciplinares. Atletas paralímpicos como o judoca Marcelo Casanova e a nadadora Larissa Rodrigues, as tenistas Pietra Rivoli e Isabeli Andreola, são hoje as principais promessas do clube, que também conta com atletas já consolidados no meio esportivo, como o tenista Marcelo Demoliner.

“Os resultados são animadores. De dez anos para cá a gente começou a ter mais investimentos, não se faz esporte sem investimento, e aderimos ao CBC – Comitê Brasileiro de Clubes, que é um grande incentivador do esporte brasileiro e destina recursos para formar atletas olímpicos. No Brasil, os esportistas são formados nos clubes. Então, estamos evoluindo de uma forma bem significativa em várias modalidades, medalhando em quase todas as competições. E a gente vislumbra um futuro muito promissor para o esporte do Recreio da Juventude”, destacou Biglia.

Investimento em projetos esportivos na ordem de R$ 3 milhões

Para o ano de 2023, o Clube Recreio da Juventude possui projetos esportivos aprovados na ordem de R$ 4,5 milhões. Destes, R$ 670 mil já foram iniciados com auxílio de aportes destinados pelas empresas neste início de ano.

Os projetos esportivos garantem o treinamentos de atletas, bem como a representação das equipes em competições estaduais, nacionais e internacionais. Além da manutenção de projetos sociais esportivos, como o “Recreio na Escola”, que beneficia cerca de 140 crianças com a iniciação no Basquete.

Caxias do Sul se credencia como polo de turismo esportivo

Somente no ano de 2022, passaram por Caxias do Sul mais de 15 mil pessoas, entre atletas, treinadores e familiares, que vieram de outros locais para participar de competições na cidade.

“Os eventos realizados aqui na nossa cidade, fomentam a economia local, porque cada atleta que vem competir, se hospeda, consome no mercado, no restaurante. Isso faz com que a hotelaria e a gastronomia e o comércio também sejam movimentados, gerando resultados muito positivos para a cidade”, frisou a vice-prefeita da cidade, Paula Loris.

Conheça as cinco empresas destacadas

Empresa com maior aporte de IRPF – CMPC Brasil

Empresa com maior aporte de ICMS – Grupo Intral

Empresa com maior recorrência de aportes – Mebrafe

Empresa com maior parceria com o esporte – Unimed Nordeste

Empresa de Contabilidade com maior direcionamento – Concisa Contabilidade

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/recreio-da-juventude-premia-empresas-parceiras-do-esporte-com-trofeu-destaque/

Recreio da Juventude premia empresas parceiras do esporte com troféu Destaque

2023-05-24