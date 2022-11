Rio Grande do Sul Associação Riograndense de Imprensa homenageia o fundador da Rede Pampa como um dos maiores empreendedores da comunicação gaúcha

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2022

Durante cerimônia realizada neste sábado (12) em seu Salão Nobre, no Centro Histórico de Porto Alegre, a Associação Riograndense de Imprensa (ARI) homenageou o fundador da Rede Pampa de Comunicação, Otavio Gadret. Ele passou a ter a sua foto na “Galeria dos Notáveis” e participou de um debate sobre o centenário do rádio no Brasil, efeméride comemorada em setembro.

Também integrou a mesa Fernando Ernesto Corrêa (cofundador do grupo RBS), em uma conversa mediada pela jornalista Ana Cássia Hennrich.

Trajetória

Otavio Gadret nasceu na capital gaúcha em 8 de junho de 1947. Filho do delegado Carlos Armando Gadret e da professoa Mirza Gadret, ambos já falecidos, é casado com Sandra Gadret, com quem tem os filhos Rafael, Fernanda, Alexandre e Christina.

Ele começou no rádio aos 11 anos, como apresentador do programa infantil “Clube Ping Pong” na Rádio Farroupilha. Depois passou a locutor comercial, com atuação em diversas emissoras da cidade. Foi também apresentador da TV Piratini (Canal 5), no comando do programa “Gente da Gente”.

Aos 16, inclui em suas atividades a de agenciador de anúncios para emissoras locais de rádio e TV. Com apenas 22 anos, adquiriu a então pequena e insolvente Rádio Caiçara de Esteio (RS), que se tornaria uma das líderes de audiência durante décadas em Porto Alegre e Região Metropolitana. Slogan: “Na Caiçara a música não para”.

Uma curiosidade: quando foi adquirida, a rádio era tão pobre que sequer possuía telefone. Ouvintes e anunciantes que desejassem falar com a emissora precisavam comparecer pessoalmente.

Durante os anos seguintes, Gadret adquiriu outras emissoras de rádio em dificuldades financeiras, recuperando-as para que se tornassem competitivas e com grandes audiências.

Em 1980, deu inicio às atividades da TV Pampa de Porto Alegre, quando o grupo empresarial sob o seu comando passou a se identificar como Rede Pampa de Comunicação.

Hoje, o conglomerado possui quatro canais de TV (com mais de 100 retransmissoras cobrindo o território gaúcho), o jornal “O Sul” e diversas emissoras de rádio FM: Caiçara, Pampa, Grenal, Continental, 104, Liberdade, Eldorado e as FM da “Rede Praia” (em Capão, Tramandaí, Xangri-lá, Imbé, Torres e Cidreira).

Paralelamente à atividade nos meios de comunicação, Otavio Gadret é formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Em 2016, recebeu da seccional gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RS) o título de “Advogado Jubilado”.

Liderança associativa

Otavio Gadret presidiu o Grêmio Estudantil do Colégio Júlio de Castilhos, o Grêmio Estudantil dos alunos do CPOR de Porto Alegre, o Sindicato das Empresas de Rádio e TV do Rio Grande do Sul, a Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil (ADVB-RS) e a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e TV (AGERT).

Também foi vice-presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) durante aproximadamente dez anos – hoje é conselheiro da entidade.

Dentre as honrarias e distinções recebidas ao longo da carreira, o empresário já foi agraciado com a Medalha da Cidade de Porto Alegre (concedido pela prefeitura), o título de Cidadão Emérito (Câmara de Vereadores) e a Medalha do Mérito Farroupilha (mais alta honraria concedida pela Assembleia Legislativa).

Outros retratos na galeria

Os retratos na sede da ARI destacam os empresários de maior relevância no jornalismo e na comunicação do Estado. Além de Otavio Gadret, a série abrange 11 figuras igualmente emblemáticas:

– Francisco Caldas Júnior, fundador do “Correio do Povo”, em 1895.

– Hipólito José da Costa, criador do “Correio Braziliense”, primeiro jornal do País, ainda na época do Império.

– Francisco Leonardo Truda, do “Diário de Notícias”.

– Ernesto Corrêa, do mesmo jornal.

– Maurício e Jayme Sirotsky, do Grupo RBS.

– Arnaldo Ballvé, da TV Gaúcha.

– Breno Caldas, do “Correio do Povo”, “Rádio Guaíba” e “TV Guaíba”.

– José Bertaso, da “Revista do Globo”.

– Mário Gusmão e Paulo Sérgio Gusmão, do Grupo Sinos.

