Inter Inter recebe o Palmeiras neste domingo, em partida que pode confirmar o Colorado como vice-campeão brasileiro

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Com expectativa de casa cheia, Colorado entra em campo às 16h. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter entra em campo às 16h neste domingo (13), no estádio Beira-Rio, com o desafio de obter ao menos um empate contra o Palmeiras para confirmar o título de vice-campeão brasileiro de 2022, que chega à sua última rodada. Caso consiga o objetivo, o Colorado se tornará o recordista em segundos lugares no torneio: sete vezes desde a primeira edição, em 1971.

Uma derrota para os paulistas (vencedores da certame com duas rodadas de antecipação) também dará a “prata” ao time gaúcho, que soma até agora 70 pontos. Para isso, será necessário que o Fluminense (67) não vença o Bragantino-SP em partida disputada no mesmo horário.

Dono do maior número de vitórias em casa nesta edição, o Inter conta com o estímulo de sua torcida, que deve comparecer em peso à partida. Não apenas por se tratar de um clássico do futebol brasileiro ou à expectativa do vice-campeonato, mas também porque a direção do clube liberou acesso gratuito a todos os sócios e sócias nas áreas livres.

Preparativos

Os preparativos para o último compromisso da equipe comandada por Mano Menezes foram encerrados neste sábado (12). Com portões fechados à imprensa no gramado do Parque Gigante, o comandante colorado orientou atividades táticas e ajustou os últimos detalhes.

Lesionados, o volante Edenilson e o atacante Mikael continuam sob os cuidados do departamento médico. Já zagueiro Rodrigo Moledo, o meia Alan Patrick e o atacante David ficam de fora por terem recebido o terceiro cartão amarelo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter