Por Redação O Sul | 12 de julho de 2023

Iniciativa tem por finalidade ampliar e qualificar a atuação da entidade no mercado gaúcho do segmento. (Foto: EBC)

A Associação Riograndense de Propaganda (ARP) passou a contar com uma Diretoria de Conexão com Veículos e Plataformas. Dentre os objetivos da iniciativa estão ampliar e qualificar a atuação da entidade no mercado, contribuindo para fortalecer as conexões entre os protagonistas do segmento.

O comando da unidade está a cargo do publicitário Guilherme Valim, que já atuava junto à Associação na chamada “Conexão Young”. Para quem não está familiarizado ao jargão, trata-se do setor responsável por jovens talentos que representam a postura, entrega técnica e visão de futuro da empresa.

Executivo da empresa Eletromidia, ele foi um dos premiados no evento “Salão ARP” de 2021. “O novo desafio é ter um olhar mais específico e contínuo para o que define como“um grande ecossistema, muito ativo e importante, que movimenta o mercado publicitário”, define.

Presença feminina

Já a Conexão Young passa a ser comandada por Maria Eduarda Pergher, a “Duda”, que atua no marketing do SBT no Rio Grande do Sul e que participa de atividades sa ARP há mais de cinco anos. “Líder nata, ela agregará ainda mais engajamento com os novos talentos que vêm tendo destaque crescente”, ressalta a entidade .

O novo momento é visto pela profissional como uma oportunidade para manter o trabalho de qualidade já realizado e intensificar o contato desse público com a Associação:

“A ARP é um grande hub de conexão com o mercado, por isso pretendo fazer com que a ‘galera’ Young se identifique e utilize cada vez mais as ferramentas de crescimento oferecidas pela entidade”.

De acordo com o presidente da Associação, Fernando Silveira, o movimento vem em boa hora: “A diretoria da ARP faz um ótimo trabalho e, diante de algumas necessidades para este semestre, entendemos que adequações precisavam ser efetivadas. Não se trata de mudar, mas reforçar e ampliar nossa atuação”.

(Marcello Campos)

